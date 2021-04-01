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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603754140.html
В России за сутки выписали 10 247 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 10 247 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 10 247 человек после COVID-19, за все время - 4 176 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:19
2021-04-01T11:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 10 247 человек после COVID-19, за все время - 4 176 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 247 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 176 419", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 1632 человека, Санкт-Петербурге - 1101, Подмосковье - 546.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки выписали 10 247 человек после COVID-19

11:19 01.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 10 247 человек после COVID-19, за все время - 4 176 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 247 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 176 419", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписаны 1632 человека, Санкт-Петербурге - 1101, Подмосковье - 546.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
 
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