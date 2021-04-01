https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603754140.html

В России за сутки выписали 10 247 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 10 247 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 10 247 человек после COVID-19, за все время - 4 176 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:19

2021-04-01T11:19

2021-04-01T11:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 10 247 человек после COVID-19, за все время - 4 176 419, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 247 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 176 419", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 1632 человека, Санкт-Петербурге - 1101, Подмосковье - 546.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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