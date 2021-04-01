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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603753589.html
В России выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 9169 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:16
2021-04-01T12:48
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распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9169 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8275 заболевших. Темп прироста составил 0,2 процента. У 1216 заразившихся (13,3 процента) нет симптомов. Умерли 383 пациента, выписались после лечения — 10 247.Новые случаи выявили в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 2151 (днем ранее 1286), Санкт-Петербурге — 710, а также в Подмосковье — 560.Меньше всего инфицированных зарегистрировали в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по три, в Магаданской области и Туве — по одному. Единственным регионом, где нет новых пациентов, стала Чукотка.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 554 264, из них скончались 99 233, вылечились — 4 176 419.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 127,8 миллиона заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 128,9 миллиона. Более 2,8 миллиона человек умерли.США, Бразилия, Индия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятом месте списка. Далее идут Великобритания, Италия, Турция, Испания и Германия.
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воз, университет джонса хопкинса, москва, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусом

11:16 01.04.2021 (обновлено: 12:48 01.04.2021)
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9169 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 8275 заболевших. Темп прироста составил 0,2 процента. У 1216 заразившихся (13,3 процента) нет симптомов. Умерли 383 пациента, выписались после лечения — 10 247.
Новые случаи выявили в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 2151 (днем ранее 1286), Санкт-Петербурге — 710, а также в Подмосковье — 560.
Меньше всего инфицированных зарегистрировали в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по три, в Магаданской области и Туве — по одному. Единственным регионом, где нет новых пациентов, стала Чукотка.
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Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 554 264, из них скончались 99 233, вылечились — 4 176 419.
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 127,8 миллиона заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 128,9 миллиона. Более 2,8 миллиона человек умерли.
США, Бразилия, Индия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятом месте списка. Далее идут Великобритания, Италия, Турция, Испания и Германия.
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Распространение коронавирусаВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаМоскваМосковская область (Подмосковье)СШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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