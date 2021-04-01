https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603753589.html

В России выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9169 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 9169 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:16

2021-04-01T11:16

2021-04-01T12:48

воз

университет джонса хопкинса

москва

московская область (подмосковье)

сша

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750371_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_717a56025fb42355759c33d93b2f4acc.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9169 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 8275 заболевших. Темп прироста составил 0,2 процента. У 1216 заразившихся (13,3 процента) нет симптомов. Умерли 383 пациента, выписались после лечения — 10 247.Новые случаи выявили в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 2151 (днем ранее 1286), Санкт-Петербурге — 710, а также в Подмосковье — 560.Меньше всего инфицированных зарегистрировали в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по три, в Магаданской области и Туве — по одному. Единственным регионом, где нет новых пациентов, стала Чукотка.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 554 264, из них скончались 99 233, вылечились — 4 176 419.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 127,8 миллиона заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 128,9 миллиона. Более 2,8 миллиона человек умерли.США, Бразилия, Индия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятом месте списка. Далее идут Великобритания, Италия, Турция, Испания и Германия.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/murashko-1603531299.html

москва

московская область (подмосковье)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, университет джонса хопкинса, москва, московская область (подмосковье), сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество