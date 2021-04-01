https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603724264.html
Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
Пандемия коронавируса привела к значительному росту уровня материнской смертности и числа мертворождений, говорится в обзоре, опубликованном в медицинском... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T03:33
2021-04-01T03:33
2021-04-01T03:33
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса привела к значительному росту уровня материнской смертности и числа мертворождений, говорится в обзоре, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.Такие выводы ученые сделали на основе анализа 40 исследований, посвященных состоянию здоровья матерей и новорожденных детей до и во время пандемии. Помимо этого отмечается рост числа прерванных внематочных беременностей и случаев депрессии у матерей.Ученые, в частности, отмечают, что данные по странам со средним и низким уровнем дохода свидетельствуют о сокращении количества госпитализаций и внеплановых обращений к врачам в пандемию, на этом фоне наблюдается рост числа осложнений и смертей. При этом в обзоре подчеркивается, что большинство исследований включают в себя данные по отдельным медицинским центрам и больницам, поэтому они могут не в полной мере отражать реальную ситуацию.
https://ria.ru/20210401/koronavirus-1603723955.html
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