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С полигона под Красноярском вывезли контейнеры с неизвестным содержимым
С полигона под Красноярском вывезли контейнеры с неизвестным содержимым
Сотрудники прокуратуры и полиции установили место нахождения в Красноярске семи контейнеров с неустановленными отходами, вывезенных с полигона "Серебристый",... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T14:41
2021-04-01T14:41
дальний восток
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры и полиции установили место нахождения в Красноярске семи контейнеров с неустановленными отходами, вывезенных с полигона "Серебристый", где планировалось размещение высокотоксичных отходов с Дальнего Востока, сообщили журналистам в региональном надзорном ведомстве.Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что на полигоне "Серебристый" захоронят около 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. Отмечалось, что недалеко от места складирования отходов располагается школа и дачный массив. Красноярская прокуратура начала проверку. Губернатор Александр Усс поручил главе минэкологии региона проверить основания заключения контракта о размещении пестицидов с Дальнего Востока. Позже оператор полигона "Серебристый" уведомил власти Амурской области об отказе от размещения отходов на полигоне."В рамках проверки установлено, что 31.03.2021 расположенные на полигоне семь контейнеров объемом по 20 тонн вывезены представителем собственника в неизвестном направлении. Им сообщено, что в контейнерах находится сорбент для обезвреживания отходов. Прокуратура совместно с сотрудниками полиции 01.04.2021 установила место нахождения контейнеров и с привлечением сотрудников МЧС России по краю, Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, в присутствии представителя собственника полигона произвела их осмотр", - говорится в сообщении прокуратуры.По ее данным, "в контейнерах обнаружены неустановленные отходы, которые подлежали захоронению, производится их обследование для определения вида, класса опасности и объема".В прокуратуре РИА Новости уточнили, что контейнеры нашли в черте города. Радиационный фон в норме, угрозы нет.К проверочным мероприятиям подключены специалисты ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу", передвижная лаборатория министерства экологии края и сторонние независимые организации. Прокуратура продолжает проверку.Ранее в минэкологии региона сообщили о начале мониторинга экологической ситуации вблизи полигона. В ведомстве подчеркнули, что объект подлежит федеральному надзору, поэтому специалисты и передвижная эколаборатория могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона. Также в министерстве заявили о проведении проверки правоустанавливающих документов объекта, изучается контракт на размещение опасных отходов на территории полигона. В ведомстве сообщили, что все документы находятся в открытом доступе, и пообещали информировать о результатах работы.
https://ria.ru/20210325/pestitsidy-1602834990.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/ekologiya-1600074746.html
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дальний восток, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия

С полигона под Красноярском вывезли контейнеры с неизвестным содержимым

14:41 01.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 апр - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры и полиции установили место нахождения в Красноярске семи контейнеров с неустановленными отходами, вывезенных с полигона "Серебристый", где планировалось размещение высокотоксичных отходов с Дальнего Востока, сообщили журналистам в региональном надзорном ведомстве.
Ранее в ряде местных СМИ появилась информация о том, что на полигоне "Серебристый" захоронят около 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области. Отмечалось, что недалеко от места складирования отходов располагается школа и дачный массив. Красноярская прокуратура начала проверку. Губернатор Александр Усс поручил главе минэкологии региона проверить основания заключения контракта о размещении пестицидов с Дальнего Востока. Позже оператор полигона "Серебристый" уведомил власти Амурской области об отказе от размещения отходов на полигоне.
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"В рамках проверки установлено, что 31.03.2021 расположенные на полигоне семь контейнеров объемом по 20 тонн вывезены представителем собственника в неизвестном направлении. Им сообщено, что в контейнерах находится сорбент для обезвреживания отходов. Прокуратура совместно с сотрудниками полиции 01.04.2021 установила место нахождения контейнеров и с привлечением сотрудников МЧС России по краю, Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, в присутствии представителя собственника полигона произвела их осмотр", - говорится в сообщении прокуратуры.
По ее данным, "в контейнерах обнаружены неустановленные отходы, которые подлежали захоронению, производится их обследование для определения вида, класса опасности и объема".
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что контейнеры нашли в черте города. Радиационный фон в норме, угрозы нет.
К проверочным мероприятиям подключены специалисты ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу", передвижная лаборатория министерства экологии края и сторонние независимые организации. Прокуратура продолжает проверку.
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Ранее в минэкологии региона сообщили о начале мониторинга экологической ситуации вблизи полигона. В ведомстве подчеркнули, что объект подлежит федеральному надзору, поэтому специалисты и передвижная эколаборатория могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона. Также в министерстве заявили о проведении проверки правоустанавливающих документов объекта, изучается контракт на размещение опасных отходов на территории полигона. В ведомстве сообщили, что все документы находятся в открытом доступе, и пообещали информировать о результатах работы.
 
Дальний ВостокФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
 
 
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