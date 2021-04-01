Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210401/kniga-1603746284.html
Россияне выбрали самую смешную классическую книгу
Россияне выбрали самую смешную классическую книгу
Самым смешным произведением классической литературы россияне считают "Золотого теленка" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщили РИА Новости в международном... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:47
2021-04-01T10:51
культура
книги
новости культуры
евгений петров (писатель)
астрид линдгрен
илья ильф
федор достоевский
джордж оруэлл (эрик блэр)
николай гоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155058/64/1550586493_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_317661cda6861c344c4741d2a03da37d.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости/Прайм. Самым смешным произведением классической литературы россияне считают "Золотого теленка" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщили РИА Новости в международном сервисе аудиокниг по подписке Storytel по итогам исследования.Сервис в преддверии 1 апреля проанализировал реакции слушателей аудиокниг, которые они могут оставить в конце каждого произведения, и подсчитал, где чаще всего россияне ставили эмодзи "смешно". Данные собраны за год - с апреля 2020 года по март 2021 года.Удивительно, но на четвертом месте оказался Федор Достоевский. Россияне оценили юмор в его рассказе "Чужая жена и муж под кроватью". А пятерку самой смешной классики закрывает еще одно произведение Ильфа и Петрова про Остапа Бендера - "Двенадцать стульев".Что касается современной прозы, то здесь россияне отдали два первых места шведскому писателю Фредрику Бакману и его книгам "Вторая жизнь Уве" и "Тревожные люди". Далее следует Джордж Оруэлл и его "Скотный двор". Аудиокнига, занявшая четвертое место в рейтинге, - "1000 и 1 день без секса. Белая книга. Чем занималась я, пока вы занимались сексом" российской писательницы Натальи Красновой. Замыкает топ-5 самых смешных книг по мнению российских слушателей детская аудиокнига "Сказка о царе Колбаске" Маши Рупасовой.Книга Рупасовой стала также самым популярным детским произведением на сервисе. На втором и третьем местах по популярности у детей смешные истории Андрея Усачева про собачку Соню: "Умная собачка Соня" и "Знаменитая собачка Соня". Четвертое место у аудиокниги Виктории Ледерман "К доске пойдет… Василькин!". Закрывает топ-5 Астрид Линдгрен и ее "Эмиль из Лённеберги".
https://ria.ru/20210324/knigi-1601731083.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155058/64/1550586493_271:0:2739:1851_1920x0_80_0_0_000ea2be374ffcd6949ba98a02fdc19e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, евгений петров (писатель), астрид линдгрен, илья ильф, федор достоевский, джордж оруэлл (эрик блэр), николай гоголь

Россияне выбрали самую смешную классическую книгу

10:47 01.04.2021 (обновлено: 10:51 01.04.2021)
 
© РИА НовостиКадр из фильма "Золотой теленок"
Кадр из фильма Золотой теленок - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости/Прайм. Самым смешным произведением классической литературы россияне считают "Золотого теленка" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщили РИА Новости в международном сервисе аудиокниг по подписке Storytel по итогам исследования.
Сервис в преддверии 1 апреля проанализировал реакции слушателей аудиокниг, которые они могут оставить в конце каждого произведения, и подсчитал, где чаще всего россияне ставили эмодзи "смешно". Данные собраны за год - с апреля 2020 года по март 2021 года.
"Самой популярной классической аудиокнигой стал "Золотой теленок" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. На втором месте по популярности из произведений, над которыми любит посмеяться российская аудитория, бессмертная комедия Николая Гоголя "Ревизор". На третьем месте - английский юмор и Джером К. Джером, "Трое в лодке, не считая собаки", - рассказали в Storytel.
Удивительно, но на четвертом месте оказался Федор Достоевский. Россияне оценили юмор в его рассказе "Чужая жена и муж под кроватью". А пятерку самой смешной классики закрывает еще одно произведение Ильфа и Петрова про Остапа Бендера - "Двенадцать стульев".
Что касается современной прозы, то здесь россияне отдали два первых места шведскому писателю Фредрику Бакману и его книгам "Вторая жизнь Уве" и "Тревожные люди". Далее следует Джордж Оруэлл и его "Скотный двор". Аудиокнига, занявшая четвертое место в рейтинге, - "1000 и 1 день без секса. Белая книга. Чем занималась я, пока вы занимались сексом" российской писательницы Натальи Красновой. Замыкает топ-5 самых смешных книг по мнению российских слушателей детская аудиокнига "Сказка о царе Колбаске" Маши Рупасовой.
Книга Рупасовой стала также самым популярным детским произведением на сервисе. На втором и третьем местах по популярности у детей смешные истории Андрея Усачева про собачку Соню: "Умная собачка Соня" и "Знаменитая собачка Соня". Четвертое место у аудиокниги Виктории Ледерман "К доске пойдет… Василькин!". Закрывает топ-5 Астрид Линдгрен и ее "Эмиль из Лённеберги".
Книги весны 2021 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 08:00Культура
Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны
 
КультураКнигиНовости культурыЕвгений Петров (писатель)Астрид ЛиндгренИлья ИльфФедор ДостоевскийДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)Николай Гоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56Песков заявил о востребованности российских вакцин от COVID-19 в мире
12:56Стала известна зарплата жены Зеленского в "Квартале 95"
12:54Минпромторг подтвердил следственные действия в отношении Серватинского
12:54Путин заслушает доклад Москальковой за 2020 год
12:53В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи на Евровидении
12:52В Кремле заявили об опасности посещения Грузии для россиян
12:51Путин проведет несколько международных телефонных разговоров
12:48В Кремле ответили на вопрос о российских войсках на границе с Украиной
12:46В центре Москвы столкнулись пять автомобилей
12:44Украина выразила России протест из-за плакатов с дипломатами
12:39Россиянин Мель подаст кассационную жалобу на приговор литовского суда
12:39Завотделением больницы в Петербурге предъявили обвинение в убийстве жены
12:38Упавший под Калининградом вертолет Ка-32 подняли на сушу
12:38В гражданский оборот ввели более десяти миллионов комплектов "Спутника V"
12:38Косачев призвал принуждать "коллективный Запад" к соблюдению устава ООН
12:34Повторный беспилотный полет корабля Boeing к МКС отложили до лета
12:30ЦБ рассказал, как цифровой рубль поможет бороться с "платежным рабством"
12:26Россиянин Мель прокомментировал продление срока лишения свободы в Литве
12:19В "Роскосмосе" рассказали об убытках от пандемии
12:15Зрителям разрешат присутствовать на Евровидении
Лента новостейМолния