https://ria.ru/20210401/kniga-1603746284.html

Россияне выбрали самую смешную классическую книгу

Россияне выбрали самую смешную классическую книгу

Самым смешным произведением классической литературы россияне считают "Золотого теленка" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщили РИА Новости в международном... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:47

2021-04-01T10:47

2021-04-01T10:51

культура

книги

новости культуры

евгений петров (писатель)

астрид линдгрен

илья ильф

федор достоевский

джордж оруэлл (эрик блэр)

николай гоголь

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости/Прайм. Самым смешным произведением классической литературы россияне считают "Золотого теленка" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщили РИА Новости в международном сервисе аудиокниг по подписке Storytel по итогам исследования.Сервис в преддверии 1 апреля проанализировал реакции слушателей аудиокниг, которые они могут оставить в конце каждого произведения, и подсчитал, где чаще всего россияне ставили эмодзи "смешно". Данные собраны за год - с апреля 2020 года по март 2021 года.Удивительно, но на четвертом месте оказался Федор Достоевский. Россияне оценили юмор в его рассказе "Чужая жена и муж под кроватью". А пятерку самой смешной классики закрывает еще одно произведение Ильфа и Петрова про Остапа Бендера - "Двенадцать стульев".Что касается современной прозы, то здесь россияне отдали два первых места шведскому писателю Фредрику Бакману и его книгам "Вторая жизнь Уве" и "Тревожные люди". Далее следует Джордж Оруэлл и его "Скотный двор". Аудиокнига, занявшая четвертое место в рейтинге, - "1000 и 1 день без секса. Белая книга. Чем занималась я, пока вы занимались сексом" российской писательницы Натальи Красновой. Замыкает топ-5 самых смешных книг по мнению российских слушателей детская аудиокнига "Сказка о царе Колбаске" Маши Рупасовой.Книга Рупасовой стала также самым популярным детским произведением на сервисе. На втором и третьем местах по популярности у детей смешные истории Андрея Усачева про собачку Соню: "Умная собачка Соня" и "Знаменитая собачка Соня". Четвертое место у аудиокниги Виктории Ледерман "К доске пойдет… Василькин!". Закрывает топ-5 Астрид Линдгрен и ее "Эмиль из Лённеберги".

https://ria.ru/20210324/knigi-1601731083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, евгений петров (писатель), астрид линдгрен, илья ильф, федор достоевский, джордж оруэлл (эрик блэр), николай гоголь