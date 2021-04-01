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Роспотребнадзор: 181 россиянин пострадал от укусов клещей в 2021 году
Роспотребнадзор: 181 россиянин пострадал от укусов клещей в 2021 году
Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, в России в 2021 году не зарегистрировано, всего от укусов клещей пострадал РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T06:56
2021-04-01T06:56
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
оренбургская область
астраханская область
республика адыгея
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, в России в 2021 году не зарегистрировано, всего от укусов клещей пострадал 181 человек, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и инфекциями, передающимися клещами – иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ)) во всех федеральных округах.Первые укусы клещей были отмечены в 2021 году еще в январе - в Калининградской, Ростовской и Астраханской областях, республиках Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Краснодарском и Ставропольском краях, а в феврале 2021 году - в Оренбургской области, уточнили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/klesch-1601535835.html
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россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, оренбургская область, астраханская область, республика адыгея, общество

Роспотребнадзор: 181 россиянин пострадал от укусов клещей в 2021 году

06:56 01.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКлещи в лаборатории
Клещи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, в России в 2021 году не зарегистрировано, всего от укусов клещей пострадал 181 человек, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и инфекциями, передающимися клещами – иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ)) во всех федеральных округах.
"По данным на 27 марта 2021 года случаев заболевания КВЭ, МЭЧ, ГАЧ не зарегистрировано. Случаев заражения ИКБ не зарегистрировано. По данным оперативного еженедельного мониторинга в 24 субъектах Российской Федерации в медицинские организации обратились 181 пострадавший от укусов клещей (в 2020 – в 68 субъектах, 2070), в том числе 81 ребенок", - говорится в сообщении.
Первые укусы клещей были отмечены в 2021 году еще в январе - в Калининградской, Ростовской и Астраханской областях, республиках Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Краснодарском и Ставропольском краях, а в феврале 2021 году - в Оренбургской области, уточнили в пресс-службе.
Борьба с насекомыми-переносчиками опасных заболеваний - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 04:00Сказано в эфире
В Роспотребнадзоре объяснили, когда нужно делать прививку от клещей
 
РоссияЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОренбургская областьАстраханская областьРеспублика АдыгеяОбщество
 
 
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