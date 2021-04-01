https://ria.ru/20210401/kleschi-1603726822.html

Роспотребнадзор: 181 россиянин пострадал от укусов клещей в 2021 году

Роспотребнадзор: 181 россиянин пострадал от укусов клещей в 2021 году

Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, в России в 2021 году не зарегистрировано, всего от укусов клещей пострадал РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T06:56

2021-04-01T06:56

2021-04-01T06:56

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

оренбургская область

астраханская область

республика адыгея

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, в России в 2021 году не зарегистрировано, всего от укусов клещей пострадал 181 человек, что в 11 раз меньше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и инфекциями, передающимися клещами – иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ)) во всех федеральных округах.Первые укусы клещей были отмечены в 2021 году еще в январе - в Калининградской, Ростовской и Астраханской областях, республиках Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Краснодарском и Ставропольском краях, а в феврале 2021 году - в Оренбургской области, уточнили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/klesch-1601535835.html

россия

москва

оренбургская область

астраханская область

республика адыгея

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россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, оренбургская область, астраханская область, республика адыгея, общество