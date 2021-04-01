Кипр открылся для российских туристов: как туда попасть и где отдохнуть
08:00 01.04.2021 (обновлено: 08:07 01.04.2021)
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Светлана Баева. С сегодняшнего дня Кипр принимает российских туристов. На двухнедельный карантин не отправят, достаточно двух ПЦР-тестов: на родине и при въезде на остров. О том, стоит ли туда лететь именно сейчас и как это сделать, — в материале РИА Новости.
Лучшее время
"Я живу на Кипре уже десять лет, и весна — это мое самое любимое время года, — рассказывает гид Андрей Урсу. — Сейчас очень много зелени, все цветет, таким остров летом вы не увидите, он выгорает на жарком солнце. У нас в Лимассоле огромные плантации цитрусовых. Выходишь на балкон — и наслаждаешься благоуханием цветущих апельсиновых и мандариновых деревьев".
И на экскурсиях комфортнее: не жарко. Туристов весной не так много, отели предлагают скидки.
Смелые могут уже искупаться: температура воды в море 19-20 градусов. Для тех, кто все же предпочитает погорячее, во многих гостиницах — подогреваемые бассейны, в том числе и с морской водой.
Правило двух СМС
Правда, пока нужно быть готовым к ограничениям. "На Кипре действует комендантский час с 23:00 до 05:00. Но, если, скажем, самолет приземляется в это время, покажете билет или посадочный талон — и никаких проблем, — уточняет Сергей Попов, основатель компании "Гид на Кипре". — Также из дома пока выходят лишь на три часа по СМС: нужно отправить сообщение на номер "8998" и получить разрешение".
В СМС указывают номер паспорта или ID, причину выхода (предлагают выбрать из девяти), почтовый индекс.
До недавнего времени в сутки разрешали отправлять два сообщения, с 31 марта по выходным увеличили до трех. Но на Кипре надеются, что скоро это совсем отменят.
Розовые фламинго на Соленом озере в Ларнаке
Атташе по туризму посольства Кипра Димитрис Димитриу подчеркнул, что ограничения касаются и туристов. Русскоязычные издания публикуют подробные инструкции. Если нет кипрского мобильного номера, можно использовать произвольную форму, заполненную вручную с указанием имени и фамилии, номера ID или паспорта, причины выхода из дома, времени и даты, личной подписи. Образцы также есть в Сети.
При этом на Кипре работают летние веранды кафе и ресторанов, открыты магазины и торговые центры, доступны музеи, театры, церкви. Экскурсии разрешены, но с ограничениями по числу участников. Во всех публичных местах, в том числе и на улице, маска обязательна.
Высокие цены — низкое предложение
Кипрское консульство в Москве уже принимает документы на про-визу. Но дипломаты предупреждают, что для поездки необходимо в первую очередь и специальное разрешение. Анкеты и документы пересылают онлайн. Паспорт должен быть действителен в течение не менее шести месяцев с момента подачи заявления.
Пока улететь на остров можно только из Москвы, есть пять рейсов в неделю. По данным сервиса поездок и путешествий, средний чек за авиабилет в Ларнаку в апреле — 15 721 рубль (в одну сторону).
25 марта, 11:24ТуризмУ россиян резко вырос интерес к авиабилетам на Кипр
"Высокие цены — следствие низкого предложения: авиакомпании, как и пассажиры, ждали подтверждения открытия границ для планирования перелетов, — уточняют в онлайн-сервисе для организации путешествий. — После увеличения числа рейсов стоимость должна уменьшиться".
Недельный тур на двоих в июне обойдется в 60-70 тысяч рублей в отеле "три звезды" с завтраками, говорят в пресс-службе крупного туроператора.
Придется потратиться и на ПЦР-тесты. Их нужно два: один в России (не ранее чем за 72 часа до вылета) и второй уже на острове, в аэропорту. Цена — 30-32 евро, результат в течение трех часов пришлют по СМС.
Пляж Коннос Бей на Кипре
Легенды родины Афродиты
Несмотря на высокие цены и ограничения, лететь на Кипр стоит — и ради пляжей, и ради экскурсий. Остров — третий по площади и населению в Средиземном море — популярен у христианских паломников, любителей древностей.
Считается, что именно здесь вышла из пены морской древнегреческая богиня красоты Афродита. Даже точное место, где это произошло, показывают. "Это в 25 километрах от Пафоса, по дороге из Лимассола, — поясняет Сергей Попов. — Туда едут в надежде обрести вечную молодость и любовь". Гиды уверяют, что, если удастся на берегу найти камень в виде сердца, все точно сбудется.
Есть еще и купальня Афродиты — на полуострове Акамас, в 48 километрах к северу от Пафоса, у залива Хризоху. Это небольшая пещера, наполненная водой из источника, тут же водопад. Говорят, что купание там дарит красоту. Неподалеку — смотровая площадка с живописным видом на море.
В Археологическом парке Пафоса можно обратиться к другим античным богам и героям, а также увидеть мозаики. Самые знаменитые — в доме Диониса. На них изображены мифическое чудовище Скилла и дельфины, датируются IV-III веками до нашей эры. А на мозаиках в доме Орфея — и сам знаменитый арфист, и амазонка, и сцена борьбы Геракла с немейским львом.
В двух километрах от гавани Пафоса — Царские гробницы IV века до нашей эры. На одной вырезан герб с двуглавым орлом династии Птолемеев.
© AP Photo / Petros Karadjias
Туристы во время посещения Царских гробниц в Пафосе.
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Туристы во время посещения Царских гробниц в Пафосе.
© AP Photo / Petros Karadjias
3 из 4
Туристы во время посещения Царских гробниц в Пафосе.
© AP Photo / Petros Karadjias
У христианских святынь Кипра свои легенды и истории. Сергей Попов рассказывает, что, например, в монастыре Киккос в горах Троодоса хранится чудотворный образ Божьей Матери, один из трех, написанных апостолом Лукой.
Рядом с церковью пророка Ильи в Протарасе растет Дерево желаний. Утверждают, что, если на него повязать ленточку, сбудется самое заветное. Еще надо считать ступени, которые ведут к храму (он стоит на холме), при подъеме и спуске. Если числа совпали, значит, грехи отпущены, если нет, то разница и есть количество неотмоленных проступков.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦерковь пророка Ильи в городе Протарас на Кипре.
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Церковь пророка Ильи в городе Протарас на Кипре.
CC BY-SA 4.0 / Zairon / Church of St. Neophytos Monastery, Tala, Cyprus / Cropped image
Монастырь Святого Неофита.
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Монастырь Святого Неофита.
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Церковь пророка Ильи в городе Протарас на Кипре.
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Монастырь Святого Неофита.
От кружев до вина
На Кипре очень красивые, колоритные деревушки. Например, Лефкара на склонах горного массива Троодос, примерно в 50 километрах от Ларнаки, славится кружевами (говорят, ими восхищался сам Леонардо да Винчи) и филигранью.
© AP Photo / Petros Karadjias
Магазины с кружевом в деревне Лефкара.
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Магазины с кружевом в деревне Лефкара.
© AP Photo / Petros Karadjias
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Магазины с кружевом в деревне Лефкара.
© AP Photo / Petros Karadjias
Горная деревня Ланья (25 километров от Лимассола) — это поселок художников со множеством лавочек, мастерских и огромными ретрофотографиями местных жителей на фасадах домов. Также туристы с удовольствием разглядывают винный пресс 1822 года.
Кстати, вино — еще один повод посетить Кипр. Здесь немало винных маршрутов. Один из них проходит через 14 деревень, в том числе и Ланью, и четыре винодельни. Стоит попробовать и знаменитые кипрские оливки, и сыр халлуми.
© AFP 2021 / Amir MakarРабочие собирают виноград для производства вина коммандария в деревне Монагри
Рабочие собирают виноград для производства вина коммандария в деревне Монагри
В деревне Омодос (42 километра от Лимассола) каждый август — винный фестиваль. Местные советуют прогуляться по мощеной дорожке в монастырь XVII века, а по пути бесплатно дегустировать вино в торговых лавках.
Кипр — это Средиземное море со множеством пляжей, красивая весна и жаркое лето, знаменитая кухня, которая сочетает в себе греческую, итальянскую, средиземноморскую, памятники Античности и Средневековья. Какой бы курорт и сезон вы ни выбрали для отдыха на острове, будет красиво, вкусно и интересно.
© AP Photo / Petros Karadjias
Отдыхающие на пляже Сен-Рафаэль в Лимассоле.
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Отдыхающие на пляже Сен-Рафаэль в Лимассоле.
© AP Photo / Petros Karadjias
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Отдыхающие на пляже Сен-Рафаэль в Лимассоле.
© AP Photo / Petros Karadjias