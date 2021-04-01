https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

Кипр открылся для российских туристов: как туда попасть и где отдохнуть

Кипр открылся для российских туристов: как туда попасть и где отдохнуть

С сегодняшнего дня Кипр принимает российских туристов. На двухнедельный карантин не отправят, достаточно двух ПЦР-тестов: на родине и при въезде на остров. О... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:07

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туры

отдых на море

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средиземное море

кипр

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Светлана Баева. С сегодняшнего дня Кипр принимает российских туристов. На двухнедельный карантин не отправят, достаточно двух ПЦР-тестов: на родине и при въезде на остров. О том, стоит ли туда лететь именно сейчас и как это сделать, — в материале РИА Новости.Лучшее время "Я живу на Кипре уже десять лет, и весна — это мое самое любимое время года, — рассказывает гид Андрей Урсу. — Сейчас очень много зелени, все цветет, таким остров летом вы не увидите, он выгорает на жарком солнце. У нас в Лимассоле огромные плантации цитрусовых. Выходишь на балкон — и наслаждаешься благоуханием цветущих апельсиновых и мандариновых деревьев".И на экскурсиях комфортнее: не жарко. Туристов весной не так много, отели предлагают скидки. Смелые могут уже искупаться: температура воды в море 19-20 градусов. Для тех, кто все же предпочитает погорячее, во многих гостиницах — подогреваемые бассейны, в том числе и с морской водой.Правило двух СМСПравда, пока нужно быть готовым к ограничениям. "На Кипре действует комендантский час с 23:00 до 05:00. Но, если, скажем, самолет приземляется в это время, покажете билет или посадочный талон — и никаких проблем, — уточняет Сергей Попов, основатель компании "Гид на Кипре". — Также из дома пока выходят лишь на три часа по СМС: нужно отправить сообщение на номер "8998" и получить разрешение". В СМС указывают номер паспорта или ID, причину выхода (предлагают выбрать из девяти), почтовый индекс.До недавнего времени в сутки разрешали отправлять два сообщения, с 31 марта по выходным увеличили до трех. Но на Кипре надеются, что скоро это совсем отменят.Атташе по туризму посольства Кипра Димитрис Димитриу подчеркнул, что ограничения касаются и туристов. Русскоязычные издания публикуют подробные инструкции. Если нет кипрского мобильного номера, можно использовать произвольную форму, заполненную вручную с указанием имени и фамилии, номера ID или паспорта, причины выхода из дома, времени и даты, личной подписи. Образцы также есть в Сети. При этом на Кипре работают летние веранды кафе и ресторанов, открыты магазины и торговые центры, доступны музеи, театры, церкви. Экскурсии разрешены, но с ограничениями по числу участников. Во всех публичных местах, в том числе и на улице, маска обязательна.Высокие цены — низкое предложениеКипрское консульство в Москве уже принимает документы на про-визу. Но дипломаты предупреждают, что для поездки необходимо в первую очередь и специальное разрешение. Анкеты и документы пересылают онлайн. Паспорт должен быть действителен в течение не менее шести месяцев с момента подачи заявления.Пока улететь на остров можно только из Москвы, есть пять рейсов в неделю. По данным сервиса поездок и путешествий, средний чек за авиабилет в Ларнаку в апреле — 15 721 рубль (в одну сторону). "Высокие цены — следствие низкого предложения: авиакомпании, как и пассажиры, ждали подтверждения открытия границ для планирования перелетов, — уточняют в онлайн-сервисе для организации путешествий. — После увеличения числа рейсов стоимость должна уменьшиться".Недельный тур на двоих в июне обойдется в 60-70 тысяч рублей в отеле "три звезды" с завтраками, говорят в пресс-службе крупного туроператора. Придется потратиться и на ПЦР-тесты. Их нужно два: один в России (не ранее чем за 72 часа до вылета) и второй уже на острове, в аэропорту. Цена — 30-32 евро, результат в течение трех часов пришлют по СМС. Легенды родины АфродитыНесмотря на высокие цены и ограничения, лететь на Кипр стоит — и ради пляжей, и ради экскурсий. Остров — третий по площади и населению в Средиземном море — популярен у христианских паломников, любителей древностей. Считается, что именно здесь вышла из пены морской древнегреческая богиня красоты Афродита. Даже точное место, где это произошло, показывают. "Это в 25 километрах от Пафоса, по дороге из Лимассола, — поясняет Сергей Попов. — Туда едут в надежде обрести вечную молодость и любовь". Гиды уверяют, что, если удастся на берегу найти камень в виде сердца, все точно сбудется.Есть еще и купальня Афродиты — на полуострове Акамас, в 48 километрах к северу от Пафоса, у залива Хризоху. Это небольшая пещера, наполненная водой из источника, тут же водопад. Говорят, что купание там дарит красоту. Неподалеку — смотровая площадка с живописным видом на море.В Археологическом парке Пафоса можно обратиться к другим античным богам и героям, а также увидеть мозаики. Самые знаменитые — в доме Диониса. На них изображены мифическое чудовище Скилла и дельфины, датируются IV-III веками до нашей эры. А на мозаиках в доме Орфея — и сам знаменитый арфист, и амазонка, и сцена борьбы Геракла с немейским львом. В двух километрах от гавани Пафоса — Царские гробницы IV века до нашей эры. На одной вырезан герб с двуглавым орлом династии Птолемеев.У христианских святынь Кипра свои легенды и истории. Сергей Попов рассказывает, что, например, в монастыре Киккос в горах Троодоса хранится чудотворный образ Божьей Матери, один из трех, написанных апостолом Лукой. Рядом с церковью пророка Ильи в Протарасе растет Дерево желаний. Утверждают, что, если на него повязать ленточку, сбудется самое заветное. Еще надо считать ступени, которые ведут к храму (он стоит на холме), при подъеме и спуске. Если числа совпали, значит, грехи отпущены, если нет, то разница и есть количество неотмоленных проступков.От кружев до винаНа Кипре очень красивые, колоритные деревушки. Например, Лефкара на склонах горного массива Троодос, примерно в 50 километрах от Ларнаки, славится кружевами (говорят, ими восхищался сам Леонардо да Винчи) и филигранью. Горная деревня Ланья (25 километров от Лимассола) — это поселок художников со множеством лавочек, мастерских и огромными ретрофотографиями местных жителей на фасадах домов. Также туристы с удовольствием разглядывают винный пресс 1822 года.Кстати, вино — еще один повод посетить Кипр. Здесь немало винных маршрутов. Один из них проходит через 14 деревень, в том числе и Ланью, и четыре винодельни. Стоит попробовать и знаменитые кипрские оливки, и сыр халлуми. В деревне Омодос (42 километра от Лимассола) каждый август — винный фестиваль. Местные советуют прогуляться по мощеной дорожке в монастырь XVII века, а по пути бесплатно дегустировать вино в торговых лавках.Кипр — это Средиземное море со множеством пляжей, красивая весна и жаркое лето, знаменитая кухня, которая сочетает в себе греческую, итальянскую, средиземноморскую, памятники Античности и Средневековья. Какой бы курорт и сезон вы ни выбрали для отдыха на острове, будет красиво, вкусно и интересно.

https://ria.ru/20210324/kipr-1602681695.html

https://ria.ru/20210325/kipr-1602767840.html

средиземное море

кипр

ларнака (район)

пафос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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