https://ria.ru/20210401/khorvatiya-1603846247.html
Хорватия начала выдавать россиянам туристические визы
Хорватия начала выдавать россиянам туристические визы
Посольство Хорватии в России с 1 апреля возобновило прием заявлений на оформление туристических виз, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:02
2021-04-01T18:02
2021-04-01T18:02
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Посольство Хорватии в России с 1 апреля возобновило прием заявлений на оформление туристических виз, сообщает TourDom.ru. В национальном турофисе страны отметили, что въездные документы можно оформить как в Москве, так и в региональных визовых центрах.Они работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и нескольких других городах России.Ранее власти Хорватии опубликовали список требований к туристам из России. Так, чтобы доказать отсутствие коронавирусной инфекции, путешественник должен предъявить сертификат о вакцинации, в том числе препаратом "Спутник V", либо отрицательный ПЦР-тест давностью не более 48 часов, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19. Кроме того, все гости, прибывающие в Хорватию, должны подтвердить оплаченное проживание в туристическом объекте.
https://ria.ru/20210401/khorvatiya-1603751991.html
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РИА Новости
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, визы, новости - туризм, москва, хорватия, ростов-на-дону, отдых
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Посольство Хорватии в России с 1 апреля возобновило прием заявлений на оформление туристических виз, сообщает
TourDom.ru.
В национальном турофисе страны отметили, что въездные документы можно оформить как в Москве, так и в региональных визовых центрах.
Они работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и нескольких других городах России.
Ранее власти Хорватии опубликовали список требований к туристам из России. Так, чтобы доказать отсутствие коронавирусной инфекции, путешественник должен предъявить сертификат о вакцинации, в том числе препаратом "Спутник V", либо отрицательный ПЦР-тест давностью не более 48 часов, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19. Кроме того, все гости, прибывающие в Хорватию, должны подтвердить оплаченное проживание в туристическом объекте.