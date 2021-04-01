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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210401/khorvatiya-1603846247.html
Хорватия начала выдавать россиянам туристические визы
Хорватия начала выдавать россиянам туристические визы
Посольство Хорватии в России с 1 апреля возобновило прием заявлений на оформление туристических виз, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T18:02
2021-04-01T18:02
туризм
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коронавирус covid-19
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новости - туризм
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Посольство Хорватии в России с 1 апреля возобновило прием заявлений на оформление туристических виз, сообщает TourDom.ru. В национальном турофисе страны отметили, что въездные документы можно оформить как в Москве, так и в региональных визовых центрах.Они работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и нескольких других городах России.Ранее власти Хорватии опубликовали список требований к туристам из России. Так, чтобы доказать отсутствие коронавирусной инфекции, путешественник должен предъявить сертификат о вакцинации, в том числе препаратом "Спутник V", либо отрицательный ПЦР-тест давностью не более 48 часов, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19. Кроме того, все гости, прибывающие в Хорватию, должны подтвердить оплаченное проживание в туристическом объекте.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, визы, новости - туризм, москва, хорватия, ростов-на-дону, отдых

Хорватия начала выдавать россиянам туристические визы

18:02 01.04.2021
 
© РИА Новости / Мария ВащукВид на исторический центр города Дубровник
Вид на исторический центр города Дубровник - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Посольство Хорватии в России с 1 апреля возобновило прием заявлений на оформление туристических виз, сообщает TourDom.ru.
В национальном турофисе страны отметили, что въездные документы можно оформить как в Москве, так и в региональных визовых центрах.
Они работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и нескольких других городах России.
Ранее власти Хорватии опубликовали список требований к туристам из России. Так, чтобы доказать отсутствие коронавирусной инфекции, путешественник должен предъявить сертификат о вакцинации, в том числе препаратом "Спутник V", либо отрицательный ПЦР-тест давностью не более 48 часов, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19. Кроме того, все гости, прибывающие в Хорватию, должны подтвердить оплаченное проживание в туристическом объекте.
Зарубежные страны. Хорватия - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 11:15Туризм
В Хорватии уточнили правила въезда для россиян
 
Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19куда поехатьтуристывизыНовости - ТуризмМоскваХорватияРостов-на-ДонуОтдых
 
 
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