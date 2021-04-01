https://ria.ru/20210401/khorvatiya-1603846247.html

Хорватия начала выдавать россиянам туристические визы

Хорватия начала выдавать россиянам туристические визы

Посольство Хорватии в России с 1 апреля возобновило прием заявлений на оформление туристических виз, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T18:02

2021-04-01T18:02

2021-04-01T18:02

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Посольство Хорватии в России с 1 апреля возобновило прием заявлений на оформление туристических виз, сообщает TourDom.ru. В национальном турофисе страны отметили, что въездные документы можно оформить как в Москве, так и в региональных визовых центрах.Они работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и нескольких других городах России.Ранее власти Хорватии опубликовали список требований к туристам из России. Так, чтобы доказать отсутствие коронавирусной инфекции, путешественник должен предъявить сертификат о вакцинации, в том числе препаратом "Спутник V", либо отрицательный ПЦР-тест давностью не более 48 часов, либо справку о перенесенном заболевании COVID-19. Кроме того, все гости, прибывающие в Хорватию, должны подтвердить оплаченное проживание в туристическом объекте.

https://ria.ru/20210401/khorvatiya-1603751991.html

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хорватия

ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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