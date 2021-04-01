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В Хорватии уточнили правила въезда для россиян
В Хорватии уточнили правила въезда для россиян
Глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка уточнил, какие документы понадобятся российским туристам для въезда в страну с 1... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:15
2021-04-01T11:15
2021-04-01T11:15
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
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новости - туризм
кипр
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка уточнил, какие документы понадобятся российским туристам для въезда в страну с 1 апреля, сообщает АТОР.По словам эксперта, так же, как и ранее, можно будет приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 (дата сдачи биоматериала — не ранее, чем за 48 часов до прибытия на пограничный пункт пропуска).С 1 апреля вместо ПЦР можно будет предъявить отрицательный результат экспресс-анализа на антигены к коронавирусу. Принимаются результаты тестов, которые утверждены на уровне ЕС. Само исследование должно быть сделано не ранее, чем за 48 часов до въезда в Хорватию. На десятый день пребывания в стране нужно пройти повторный экспресс-анализ.Кроме того, с 1 апреля в Хорватию можно будет въехать с сертификатом или справкой о вакцинации от коронавируса. Это государство признает любые вакцины, в том числе российскую "Спутник V" и китайскую Sinovac. Но с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Если вакцина с одной дозой (например, российская перспективная "Спутник Лайт" или иная однокомпонентная) – также с момента прививки должно пройти не менее двух недель.Сертификат о прививке должен быть переведен на английский язык. Документ действителен 180 дней с момента выдачи. Еще один вариант въезда: это справка о перенесенном заболевании коронавирусом, с подтвержденным отрицательным результатом теста по выздоровлении (это должно быть указано в документе). Она должна быть также только на английском языке, и выдана не позже, чем за 11 дней до пересечения границы Хорватии. Так же, как и сертификат о вакцинации, она действительна 180 дней с момента выдачи.Детям до семи лет, если они следуют с теми, у кого есть один из перечисленных выше документов, дополнительные справки не нужны. Также для пересечения границы у туриста из России должна быть действующая хорватская, шенгенская или национальная мультивиза Болгарии, Кипра (не про-виза), Румынии.В настоящее время консульские службы и визовые центры Хорватии в России не оформляют туристические разрешения на въезд. По некоторым данным, этот процесс возобновиться в ближайшее время. Однако когда именно это произойдет, пока неизвестно.Даже если виза у гражданина РФ есть, необходимо подтверждение проживания в Хорватии. Это может быть бронь отеля, ваучер, договор аренды и прочие документы.Кроме того, перед вылетом в Хорватию необходимо заполнить специальную форму министерства туризма Хорватии, что значительно ускорит пересечение хорватской границы. На электронный адрес заявителя придет форма с уникальным кодом, которую надо распечатать и иметь при себе.
https://ria.ru/20210225/lysenko-1598315229.html
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, румыния, хорватия, отдых
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Глава национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка уточнил, какие документы понадобятся российским туристам для въезда в страну с 1 апреля, сообщает
АТОР.
По словам эксперта, так же, как и ранее, можно будет приехать со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 (дата сдачи биоматериала — не ранее, чем за 48 часов до прибытия на пограничный пункт пропуска).
С 1 апреля вместо ПЦР можно будет предъявить отрицательный результат экспресс-анализа на антигены к коронавирусу. Принимаются результаты тестов, которые утверждены
на уровне ЕС. Само исследование должно быть сделано не ранее, чем за 48 часов до въезда в Хорватию. На десятый день пребывания в стране нужно пройти повторный экспресс-анализ.
Кроме того, с 1 апреля в Хорватию можно будет въехать с сертификатом или справкой о вакцинации от коронавируса. Это государство признает любые вакцины, в том числе российскую "Спутник V" и китайскую Sinovac. Но с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней. Если вакцина с одной дозой (например, российская перспективная "Спутник Лайт" или иная однокомпонентная) – также с момента прививки должно пройти не менее двух недель.
Сертификат о прививке должен быть переведен на английский язык. Документ действителен 180 дней с момента выдачи. Еще один вариант въезда: это справка о перенесенном заболевании коронавирусом, с подтвержденным отрицательным результатом теста по выздоровлении (это должно быть указано в документе). Она должна быть также только на английском языке, и выдана не позже, чем за 11 дней до пересечения границы Хорватии. Так же, как и сертификат о вакцинации, она действительна 180 дней с момента выдачи.
Детям до семи лет, если они следуют с теми, у кого есть один из перечисленных выше документов, дополнительные справки не нужны.
Также для пересечения границы у туриста из России должна быть действующая хорватская, шенгенская или национальная мультивиза Болгарии, Кипра (не про-виза), Румынии.
В настоящее время консульские службы и визовые центры Хорватии в России не оформляют туристические разрешения на въезд. По некоторым данным, этот процесс возобновиться в ближайшее время. Однако когда именно это произойдет, пока неизвестно.
Даже если виза у гражданина РФ есть, необходимо подтверждение проживания в Хорватии. Это может быть бронь отеля, ваучер, договор аренды и прочие документы.
Кроме того, перед вылетом в Хорватию необходимо заполнить
специальную форму министерства туризма Хорватии, что значительно ускорит пересечение хорватской границы. На электронный адрес заявителя придет форма с уникальным кодом, которую надо распечатать и иметь при себе.