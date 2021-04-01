https://ria.ru/20210401/karelova-1603874534.html
Карелова заявила о важности сохранения здоровья людей старшего поколения
Карелова заявила о важности сохранения здоровья людей старшего поколения
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила важность поддержки новых социальных проектов, которые способствуют сохранению здоровья и формированию активного... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T21:19
2021-04-01T21:19
2021-04-01T21:19
фонд "росконгресс"
галина карелова
совет федерации рф
москва
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590977827_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_25ea79b00db8f1ce6d2f8f5da04b1ef2.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила важность поддержки новых социальных проектов, которые способствуют сохранению здоровья и формированию активного образа жизни старшего поколения.Карелова приняла участие в подведении итогов третьего сезона Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум". Организатором конкурса, проводимого при поддержке Совета Федерации, выступил Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс.Путем экспертного голосования были определены финалисты в каждой из трех номинаций: "Женское лидерство", "Активное долголетие", "Поддержка семьи и семейных ценностей". Всего на участие в конкурсе были поданы более 600 проектов, из 170 вузов и 65 регионов. Совет Федерации поддержал номинацию "Активное долголетие", в которой участвуют проекты по улучшению качества жизни граждан старшего поколения, повышение их социальной активности. Финалистами в данной номинации стали пять студентов из Архангельской и Белгородской областей, Башкирии, Москвы и Забайкалья."Очень важно поддерживать разработку и внедрение новых социальных практик и проектов, которые способствуют сохранению здоровья, формированию активного образа жизни и адаптации граждан старшего поколения в современных условиях. Огромный потенциал молодых людей может внести вклад в решение социальных проблем страны", — отметила Карелова.
https://ria.ru/20210211/dolgozhiteli-1596892757.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210330/lekarstvo-1603476284.html
москва
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590977827_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_2650500fa2660bfdbe6db0fdf3d2a402.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "росконгресс", галина карелова, совет федерации рф, москва, белгородская область, общество