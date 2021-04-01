https://ria.ru/20210401/karelova-1603874534.html

Карелова заявила о важности сохранения здоровья людей старшего поколения

Карелова заявила о важности сохранения здоровья людей старшего поколения

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила важность поддержки новых социальных проектов, которые способствуют сохранению здоровья и формированию активного... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T21:19

2021-04-01T21:19

2021-04-01T21:19

фонд "росконгресс"

галина карелова

совет федерации рф

москва

белгородская область

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила важность поддержки новых социальных проектов, которые способствуют сохранению здоровья и формированию активного образа жизни старшего поколения.Карелова приняла участие в подведении итогов третьего сезона Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум". Организатором конкурса, проводимого при поддержке Совета Федерации, выступил Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс.Путем экспертного голосования были определены финалисты в каждой из трех номинаций: "Женское лидерство", "Активное долголетие", "Поддержка семьи и семейных ценностей". Всего на участие в конкурсе были поданы более 600 проектов, из 170 вузов и 65 регионов. Совет Федерации поддержал номинацию "Активное долголетие", в которой участвуют проекты по улучшению качества жизни граждан старшего поколения, повышение их социальной активности. Финалистами в данной номинации стали пять студентов из Архангельской и Белгородской областей, Башкирии, Москвы и Забайкалья."Очень важно поддерживать разработку и внедрение новых социальных практик и проектов, которые способствуют сохранению здоровья, формированию активного образа жизни и адаптации граждан старшего поколения в современных условиях. Огромный потенциал молодых людей может внести вклад в решение социальных проблем страны", — отметила Карелова.

https://ria.ru/20210211/dolgozhiteli-1596892757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/lekarstvo-1603476284.html

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фонд "росконгресс", галина карелова, совет федерации рф, москва, белгородская область, общество