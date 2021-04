https://ria.ru/20210401/kanal-1603809495.html

В Египте рассказали о расследовании инцидента в Суэцком канале

Владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда, заявил РИА... РИА Новости, 01.04.2021

КАИР, 1 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Владелец контейнеровоза Ever Given настроен мирным путем разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала, дело вряд ли дойдет до суда, заявил РИА Новости советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.В связи с этим Мамиш исключил вариант задержания капитана судна и применения к нему каких-либо юридических мер. "Они хотят достичь соглашения без суда", - пояснил Мамиш.Собеседник уточнил, что компенсации владельцам судов, стоявших в "пробке" из-за инцидента, выплатят международные страховые компании.Расследование инцидента началось в среду. В составе комиссии по расследованию специалист по морскому праву, член администрации канала, инженер и специалист по компенсациям.Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить около миллиарда долларов, сообщил ранее глава администрации канала Усама Рабиа.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров на прошлой неделе направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение по нему. В понедельник судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. С 18.00 понедельника (19.00 мск) возобновилась навигация по каналу.

