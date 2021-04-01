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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210401/kaliningrad-1603834101.html
В Калининградской области прогнозируют полную загрузку отелей этим летом
В Калининградской области прогнозируют полную загрузку отелей этим летом
Калининградские власти прогнозируют, что уровень бронирования отелей этим летом в регионе достигнет 100 процентов, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:15
2021-04-01T17:15
туризм
зеленоградск
балтийское море
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
калининградская область
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 1 апр — РИА Новости. Калининградские власти прогнозируют, что уровень бронирования отелей этим летом в регионе достигнет 100 процентов, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака."Прошлый год был непростым, но, несмотря на последствия пандемии, туристический рынок показал огромный потенциал для развития индустрии путешествий внутри страны. Мы видим большой интерес к Калининградской области у путешественников. По прогнозам министерства, уровень бронирования отелей на этот летний период будет достигать 100 процентов, а по итогам высокого сезона ожидаем рост турпотока минимум в 15 процентов по отношению к 2019 году", – сказал Ермак.По словам министра, сейчас идет активная подготовка к высокому туристическому сезону. На развитие туринфраструктуры в этом году из областного бюджета в общей сложности выделяется более 47 миллионов рублей. Готовятся к открытию пять новых гостиниц на побережье Балтийского моря — в Светлогорске и Зеленоградске. Благодаря федеральному гранту Ростуризма заработает глэмпинг-парк в лесной зоне Светлогорска.Ранее сообщалось, что средний уровень бронирования гостиниц в Калининградской области на майские праздники составляет 85 процентов. Средняя цена номера, доступного для аренды на этот период, — 8,1 тысячи рублей в сутки. При этом в отдельных гостиницах стоимость достигает 20 тысяч рублей.
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зеленоградск, балтийское море, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), калининградская область, калининград, светлогорск

В Калининградской области прогнозируют полную загрузку отелей этим летом

17:15 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПобережье Балтийского моря, город Светлогорск
Побережье Балтийского моря, город Светлогорск - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КАЛИНИНГРАД, 1 апр — РИА Новости. Калининградские власти прогнозируют, что уровень бронирования отелей этим летом в регионе достигнет 100 процентов, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака.
"Прошлый год был непростым, но, несмотря на последствия пандемии, туристический рынок показал огромный потенциал для развития индустрии путешествий внутри страны. Мы видим большой интерес к Калининградской области у путешественников. По прогнозам министерства, уровень бронирования отелей на этот летний период будет достигать 100 процентов, а по итогам высокого сезона ожидаем рост турпотока минимум в 15 процентов по отношению к 2019 году", – сказал Ермак.
По словам министра, сейчас идет активная подготовка к высокому туристическому сезону. На развитие туринфраструктуры в этом году из областного бюджета в общей сложности выделяется более 47 миллионов рублей. Готовятся к открытию пять новых гостиниц на побережье Балтийского моря — в Светлогорске и Зеленоградске. Благодаря федеральному гранту Ростуризма заработает глэмпинг-парк в лесной зоне Светлогорска.
Ранее сообщалось, что средний уровень бронирования гостиниц в Калининградской области на майские праздники составляет 85 процентов. Средняя цена номера, доступного для аренды на этот период, — 8,1 тысячи рублей в сутки. При этом в отдельных гостиницах стоимость достигает 20 тысяч рублей.
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ТуризмЗеленоградскБалтийское мореНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Калининградская областьКалининградСветлогорск
 
 
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