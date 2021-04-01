https://ria.ru/20210401/kaliningrad-1603834101.html

В Калининградской области прогнозируют полную загрузку отелей этим летом

В Калининградской области прогнозируют полную загрузку отелей этим летом

Калининградские власти прогнозируют, что уровень бронирования отелей этим летом в регионе достигнет 100 процентов, сообщила пресс-служба областного... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:15

2021-04-01T17:15

2021-04-01T17:15

туризм

зеленоградск

балтийское море

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

калининградская область

калининград

светлогорск

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КАЛИНИНГРАД, 1 апр — РИА Новости. Калининградские власти прогнозируют, что уровень бронирования отелей этим летом в регионе достигнет 100 процентов, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра по культуре и туризму Андрея Ермака."Прошлый год был непростым, но, несмотря на последствия пандемии, туристический рынок показал огромный потенциал для развития индустрии путешествий внутри страны. Мы видим большой интерес к Калининградской области у путешественников. По прогнозам министерства, уровень бронирования отелей на этот летний период будет достигать 100 процентов, а по итогам высокого сезона ожидаем рост турпотока минимум в 15 процентов по отношению к 2019 году", – сказал Ермак.По словам министра, сейчас идет активная подготовка к высокому туристическому сезону. На развитие туринфраструктуры в этом году из областного бюджета в общей сложности выделяется более 47 миллионов рублей. Готовятся к открытию пять новых гостиниц на побережье Балтийского моря — в Светлогорске и Зеленоградске. Благодаря федеральному гранту Ростуризма заработает глэмпинг-парк в лесной зоне Светлогорска.Ранее сообщалось, что средний уровень бронирования гостиниц в Калининградской области на майские праздники составляет 85 процентов. Средняя цена номера, доступного для аренды на этот период, — 8,1 тысячи рублей в сутки. При этом в отдельных гостиницах стоимость достигает 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210331/smekhova-1602995822.html

зеленоградск

балтийское море

калининградская область

калининград

светлогорск

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зеленоградск, балтийское море, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), калининградская область, калининград, светлогорск