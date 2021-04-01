https://ria.ru/20210401/kadyrov-1603817375.html

В Чечне прокомментировали выдвижение Кадырова на Нобелевскую премию мира

В Чечне прокомментировали выдвижение Кадырова на Нобелевскую премию мира

Выдвижение главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию можно расценивать как очередное доказательство его "самоотверженного служения интересам народа и... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:11

2021-04-01T16:11

2021-04-01T17:28

ахмед дудаев

чеченская республика (чечня)

нобелевская премия мира

адам делимханов

рамзан кадыров

общество

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Выдвижение главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию можно расценивать как очередное доказательство его "самоотверженного служения интересам народа и государства", заявил его советник Адам Делимханов.По его словам, вклад Кадырова в возрождение мирной жизни в регионе очень велик.О выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию мира ранее рассказал министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. Кто именно подал заявку, неизвестно. Президент Международного информационного нобелевского центра Вячеслав Тютюнник уточнил, что по уставу его имя нельзя раскрывать 50 лет.В прошлом году Кадырова номинировали на международную премию, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Организация отметила его особую роль в налаживании межконфессиональных отношений, а также гуманитарных и образовательных программ.

https://ria.ru/20210305/premiya-1600041751.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), нобелевская премия мира, адам делимханов, рамзан кадыров, общество