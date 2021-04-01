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В Чечне прокомментировали выдвижение Кадырова на Нобелевскую премию мира
В Чечне прокомментировали выдвижение Кадырова на Нобелевскую премию мира
Выдвижение главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию можно расценивать как очередное доказательство его "самоотверженного служения интересам народа и... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:11
2021-04-01T17:28
ахмед дудаев
чеченская республика (чечня)
нобелевская премия мира
адам делимханов
рамзан кадыров
общество
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Выдвижение главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию можно расценивать как очередное доказательство его "самоотверженного служения интересам народа и государства", заявил его советник Адам Делимханов.По его словам, вклад Кадырова в возрождение мирной жизни в регионе очень велик.О выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию мира ранее рассказал министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. Кто именно подал заявку, неизвестно. Президент Международного информационного нобелевского центра Вячеслав Тютюнник уточнил, что по уставу его имя нельзя раскрывать 50 лет.В прошлом году Кадырова номинировали на международную премию, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Организация отметила его особую роль в налаживании межконфессиональных отношений, а также гуманитарных и образовательных программ.
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ахмед дудаев, чеченская республика (чечня), нобелевская премия мира, адам делимханов, рамзан кадыров, общество

В Чечне прокомментировали выдвижение Кадырова на Нобелевскую премию мира

16:11 01.04.2021 (обновлено: 17:28 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Выдвижение главы Чечни Рамзана Кадырова на Нобелевскую премию можно расценивать как очередное доказательство его "самоотверженного служения интересам народа и государства", заявил его советник Адам Делимханов.
По его словам, вклад Кадырова в возрождение мирной жизни в регионе очень велик.
"Под его грамотным руководством в республике удалось победить терроризм, восстановить экономику, социальную сферу, здравоохранение и прочее", — написал Делимханов в своем телеграм-канале.
О выдвижении Кадырова на Нобелевскую премию мира ранее рассказал министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. Кто именно подал заявку, неизвестно. Президент Международного информационного нобелевского центра Вячеслав Тютюнник уточнил, что по уставу его имя нельзя раскрывать 50 лет.
В прошлом году Кадырова номинировали на международную премию, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Организация отметила его особую роль в налаживании межконфессиональных отношений, а также гуманитарных и образовательных программ.
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Ахмед ДудаевЧеченская республика (Чечня)Нобелевская премия мираАдам ДелимхановРамзан КадыровОбщество
 
 
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