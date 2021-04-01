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Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, рассказал РИА Новости министр информации и печати республики Ахмед Дудаев. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:51
2021-04-01T12:41
нобелевская премия
мартин лютер кинг
теодор рузвельт
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рамзан кадыров
нобелевский фонд
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осло
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, рассказал РИА Новости министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.Ранее об этом сообщили СМИ, в качестве основания указывался "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае".Кто подал заявку, неизвестно. По словам Дудаева, это конфиденциальная информация. Президент Международного информационного нобелевского центра Вячеслав Тютюнник уточнил, что по уставу ее нельзя раскрывать 50 лет.В прошлом году Кадырова номинировали на международную премию, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Организация отметила его особую роль в налаживании межконфессиональных отношений, а также гуманитарных и образовательных программ.Нобелевскую премию мира присуждают ежегодно с 1901 года людям или организациям за достижения в области укрепления стабильности. Выдвигать кандидатов могут члены национальных парламентов и правительств разных стран или международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета. В разные годы награду получали Теодор Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела, Барак Обама. В 2020-м победителем стала Всемирная продовольственная программа.Имя лауреата объявят 8 октября в Осло .
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нобелевская премия, мартин лютер кинг, теодор рузвельт, михаил горбачев, рамзан кадыров, нобелевский фонд, нобелевская премия мира, осло, норвегия, в мире

Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира

10:51 01.04.2021 (обновлено: 12:41 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, рассказал РИА Новости министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.
Ранее об этом сообщили СМИ, в качестве основания указывался "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае".

"Такую оценку в обществе руководитель региона получил за победу над международным терроризмом <...> и быстрое восстановление экономики и социальной сферы", — добавил собеседник агентства.

Кто подал заявку, неизвестно. По словам Дудаева, это конфиденциальная информация. Президент Международного информационного нобелевского центра Вячеслав Тютюнник уточнил, что по уставу ее нельзя раскрывать 50 лет.
В прошлом году Кадырова номинировали на международную премию, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Организация отметила его особую роль в налаживании межконфессиональных отношений, а также гуманитарных и образовательных программ.
Нобелевскую премию мира присуждают ежегодно с 1901 года людям или организациям за достижения в области укрепления стабильности. Выдвигать кандидатов могут члены национальных парламентов и правительств разных стран или международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета. В разные годы награду получали Теодор Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела, Барак Обама. В 2020-м победителем стала Всемирная продовольственная программа.
Имя лауреата объявят 8 октября в Осло .
Медаль лауреата Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира
 
Нобелевская премияМартин Лютер КингТеодор РузвельтМихаил ГорбачевРамзан КадыровНобелевский фондНобелевская премия мираОслоНорвегияВ мире
 
 
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