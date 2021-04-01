https://ria.ru/20210401/kadry-1603763615.html

Глава Приамурья призвал развивать кадровый потенциал в сельхозотрасли

Глава Приамурья призвал развивать кадровый потенциал в сельхозотрасли

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно развивать кадровый потенциал в сельхозотрасли региона. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:04

2021-04-01T12:04

2021-04-01T12:04

василий орлов

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно развивать кадровый потенциал в сельхозотрасли региона.Как сообщает правительство Амурской области, в селе Знаменка Ромненского района на базе ООО "Красная звезда" открылся базовый учебный центр Дальневосточного аграрного университета (ДальГАУ), центр стал седьмым в регионе, на открытии побывал Орлов."В течение нескольких лет мы ведем активную работу по подготовке собственных кадров для сельхозотрасли. Как вы знаете, у нас нулевая квота на иностранную рабочую силу в сельском хозяйстве. Понимаем, что аграриям непросто. Считаю, что кадровый потенциал в области в этой сфере не исчерпан, его надо развивать и оказывать всестороннюю поддержку тем, кто хочет работать в аграрной сфере", - сказал губернатор Приамурья, слова которого приводит правительство области."Красная звезда" - одно из крупных хозяйств Ромненского района, здесь около 14,5 тысяч гектаров посевных площадей, акцент делается на зерновые культуры и сою, в 2020 году площади под бобовые увеличили с 2,8 до 10 тысяч гектаров, в планах на 2021 год увеличить пашню еще на 500 гектаров.Для обучения студентов на территории хозяйства организовали учебный класс, открытую площадку по ремонту техники, обустроены также гостиница и столовая.В открывшемся центре планируется проводить занятия для студентов высших учебных заведений по направлениям: агрономия, агрохимия, агропочвоведение, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, агроинженерия, зоотехника, ветеринария, экономика, электроэнергетика и электротехника. Также студентов будут обучать по профилям "Технические системы в агробизнесе", "Электрооборудование и электротехнологии", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК", "Экономика предприятий и организаций АПК". Учащихся колледжей планируют учить по таким специальностям как механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация сельского хозяйства и ветеринария.Четырнадцать студентов планируют отправить на практику в открывшийся учебный центр в этом году, за ними закрепят ответственных специалистов "Красной звезды".Базовые учебные центры ДальГАУ действуют как единая информационная научно-образовательная среда, где ведется практическая подготовка студентов, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. Также специалистов учебных центров привлекают к промежуточной и итоговой аттестации студентов, разработке образовательных программ. Здесь занимаются переподготовкой кадров для предприятий сельхозотрасли и лесного хозяйства, проведением семинаров и мастер-классов для фермеров, предпринимателей и руководителей личных подсобных хозяйств, а также организуют стажировки для педагогов ДальГАУ.Планируется открыть еще нескольких центров: в апреле 2021 года – в крестьянско-фермерском хозяйстве "Романов", в мае – на базе ЗАО "Благовещенскагротехснаб", в октябре – на базе ОАО "МиС Агро".

https://ria.ru/20210329/priamure-1603285493.html

https://ria.ru/20210319/klaster-1601981660.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амурская область, общество