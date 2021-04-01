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Глава Приамурья призвал развивать кадровый потенциал в сельхозотрасли
Глава Приамурья призвал развивать кадровый потенциал в сельхозотрасли
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно развивать кадровый потенциал в сельхозотрасли региона. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T12:04
2021-04-01T12:04
василий орлов
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно развивать кадровый потенциал в сельхозотрасли региона.Как сообщает правительство Амурской области, в селе Знаменка Ромненского района на базе ООО "Красная звезда" открылся базовый учебный центр Дальневосточного аграрного университета (ДальГАУ), центр стал седьмым в регионе, на открытии побывал Орлов."В течение нескольких лет мы ведем активную работу по подготовке собственных кадров для сельхозотрасли. Как вы знаете, у нас нулевая квота на иностранную рабочую силу в сельском хозяйстве. Понимаем, что аграриям непросто. Считаю, что кадровый потенциал в области в этой сфере не исчерпан, его надо развивать и оказывать всестороннюю поддержку тем, кто хочет работать в аграрной сфере", - сказал губернатор Приамурья, слова которого приводит правительство области."Красная звезда" - одно из крупных хозяйств Ромненского района, здесь около 14,5 тысяч гектаров посевных площадей, акцент делается на зерновые культуры и сою, в 2020 году площади под бобовые увеличили с 2,8 до 10 тысяч гектаров, в планах на 2021 год увеличить пашню еще на 500 гектаров.Для обучения студентов на территории хозяйства организовали учебный класс, открытую площадку по ремонту техники, обустроены также гостиница и столовая.В открывшемся центре планируется проводить занятия для студентов высших учебных заведений по направлениям: агрономия, агрохимия, агропочвоведение, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, агроинженерия, зоотехника, ветеринария, экономика, электроэнергетика и электротехника. Также студентов будут обучать по профилям "Технические системы в агробизнесе", "Электрооборудование и электротехнологии", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК", "Экономика предприятий и организаций АПК". Учащихся колледжей планируют учить по таким специальностям как механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация сельского хозяйства и ветеринария.Четырнадцать студентов планируют отправить на практику в открывшийся учебный центр в этом году, за ними закрепят ответственных специалистов "Красной звезды".Базовые учебные центры ДальГАУ действуют как единая информационная научно-образовательная среда, где ведется практическая подготовка студентов, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. Также специалистов учебных центров привлекают к промежуточной и итоговой аттестации студентов, разработке образовательных программ. Здесь занимаются переподготовкой кадров для предприятий сельхозотрасли и лесного хозяйства, проведением семинаров и мастер-классов для фермеров, предпринимателей и руководителей личных подсобных хозяйств, а также организуют стажировки для педагогов ДальГАУ.Планируется открыть еще нескольких центров: в апреле 2021 года – в крестьянско-фермерском хозяйстве "Романов", в мае – на базе ЗАО "Благовещенскагротехснаб", в октябре – на базе ОАО "МиС Агро".
https://ria.ru/20210329/priamure-1603285493.html
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василий орлов, амурская область, общество

Глава Приамурья призвал развивать кадровый потенциал в сельхозотрасли

12:04 01.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно развивать кадровый потенциал в сельхозотрасли региона.
Как сообщает правительство Амурской области, в селе Знаменка Ромненского района на базе ООО "Красная звезда" открылся базовый учебный центр Дальневосточного аграрного университета (ДальГАУ), центр стал седьмым в регионе, на открытии побывал Орлов.
"В течение нескольких лет мы ведем активную работу по подготовке собственных кадров для сельхозотрасли. Как вы знаете, у нас нулевая квота на иностранную рабочую силу в сельском хозяйстве. Понимаем, что аграриям непросто. Считаю, что кадровый потенциал в области в этой сфере не исчерпан, его надо развивать и оказывать всестороннюю поддержку тем, кто хочет работать в аграрной сфере", - сказал губернатор Приамурья, слова которого приводит правительство области.
"Красная звезда" - одно из крупных хозяйств Ромненского района, здесь около 14,5 тысяч гектаров посевных площадей, акцент делается на зерновые культуры и сою, в 2020 году площади под бобовые увеличили с 2,8 до 10 тысяч гектаров, в планах на 2021 год увеличить пашню еще на 500 гектаров.
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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В Приамурье выделили 2,5 миллиона рублей на ремонт жилья детей-сирот
Для обучения студентов на территории хозяйства организовали учебный класс, открытую площадку по ремонту техники, обустроены также гостиница и столовая.
В открывшемся центре планируется проводить занятия для студентов высших учебных заведений по направлениям: агрономия, агрохимия, агропочвоведение, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, агроинженерия, зоотехника, ветеринария, экономика, электроэнергетика и электротехника. Также студентов будут обучать по профилям "Технические системы в агробизнесе", "Электрооборудование и электротехнологии", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК", "Экономика предприятий и организаций АПК". Учащихся колледжей планируют учить по таким специальностям как механизация сельского хозяйства, электрификация и автоматизация сельского хозяйства и ветеринария.
Четырнадцать студентов планируют отправить на практику в открывшийся учебный центр в этом году, за ними закрепят ответственных специалистов "Красной звезды".
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
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Базовые учебные центры ДальГАУ действуют как единая информационная научно-образовательная среда, где ведется практическая подготовка студентов, научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. Также специалистов учебных центров привлекают к промежуточной и итоговой аттестации студентов, разработке образовательных программ. Здесь занимаются переподготовкой кадров для предприятий сельхозотрасли и лесного хозяйства, проведением семинаров и мастер-классов для фермеров, предпринимателей и руководителей личных подсобных хозяйств, а также организуют стажировки для педагогов ДальГАУ.
Планируется открыть еще нескольких центров: в апреле 2021 года – в крестьянско-фермерском хозяйстве "Романов", в мае – на базе ЗАО "Благовещенскагротехснаб", в октябре – на базе ОАО "МиС Агро".
 
Василий ОрловАмурская областьОбщество
 
 
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