Арестованный офицер ВМС Италии отказался давать показания
17:12 01.04.2021 (обновлено: 17:13 01.04.2021)
РИМ, 1 апр – РИА Новости. Арестованный по подозрению в шпионаже капитан второго ранга ВМС Италии Вальтер Биот на первом допросе в четверг отказался давать показания, сообщило агентство Аskanews.
По данным агентства, адвокат военнослужащего Роберто Де Вита сообщил, что его подзащитному требуется время для того, чтобы собраться с мыслями. Он также попросил перевести своего клиента под домашний арест. Ведущая данное дело прокуратура Рима требует дальнейшего пребывания обвиняемого под стражей. Окончательное решение по этому вопросу должен принять судья, ведущий предварительное расследование.
В настоящее время Биот находится в римской тюрьме "Реджина Чели".
Во вторник итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.
Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. По сообщениям итальянских СМИ, в четверг высланные из Италии российские военные дипломаты Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино в Москву.
Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.
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