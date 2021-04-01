https://ria.ru/20210401/italiya-1603834817.html

Арестованный офицер ВМС Италии отказался давать показания

Арестованный офицер ВМС Италии отказался давать показания

Арестованный по подозрению в шпионаже капитан второго ранга ВМС Италии Вальтер Биот на первом допросе в четверг отказался давать показания, сообщило агентство... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:12

2021-04-01T17:12

2021-04-01T17:13

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РИМ, 1 апр – РИА Новости. Арестованный по подозрению в шпионаже капитан второго ранга ВМС Италии Вальтер Биот на первом допросе в четверг отказался давать показания, сообщило агентство Аskanews.По данным агентства, адвокат военнослужащего Роберто Де Вита сообщил, что его подзащитному требуется время для того, чтобы собраться с мыслями. Он также попросил перевести своего клиента под домашний арест. Ведущая данное дело прокуратура Рима требует дальнейшего пребывания обвиняемого под стражей. Окончательное решение по этому вопросу должен принять судья, ведущий предварительное расследование.В настоящее время Биот находится в римской тюрьме "Реджина Чели".Во вторник итальянские карабинеры задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии по обвинению в шпионаже. Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.Рим объявил персонами нон грата и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал произошедшее "враждебным актом" и заявил, что ситуация ставит под угрозу безопасность не только Италии, но и всего Североатлантического альянса. По сообщениям итальянских СМИ, в четверг высланные из Италии российские военные дипломаты Дмитрий Остроухов и Алексей Немудров вылетели из римского аэропорта Фьюмичино в Москву.Посольство России в Риме подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе и выразило надежду, что произошедшее не скажется на отношениях РФ и Италии. В российском МИД выразили сожаление в связи с высылкой двух сотрудников российского посольства из Рима, отметив, что о возможных шагах в связи с акцией будет объявлено дополнительно.

https://ria.ru/20210401/italiya-1603798095.html

https://ria.ru/20210331/italiya-1603660633.html

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россия, луиджи ди майо, вмс италии, мид италии, италия, в мире