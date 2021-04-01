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Новое оружие России
https://ria.ru/20210401/istrebitel-1603729891.html
Названы самолеты, способные составить конкуренцию Су-35
Названы самолеты, способные составить конкуренцию Су-35
Конкуренцию российскому истребителю поколения 4++ Су-35 на международном рынке вооружений из иностранных боевых самолетов на сегодняшний день могут составить... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:17
2021-04-01T10:28
новое оружие россии
су-35с
вооруженные силы рф
f-22
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
f-35
китай
сирия
сша
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Конкуренцию российскому истребителю поколения 4++ Су-35 на международном рынке вооружений из иностранных боевых самолетов на сегодняшний день могут составить только истребители пятого поколения производства США – F-22 и F-35, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ, комментируя публикации в СМИ о превосходстве российского самолета над F-22."Несмотря на то, что российский истребитель Су-35 относится по классификации к поколению 4++, по совокупности своих летных и боевых характеристик этот самолет вплотную приближается к истребителям пятого поколения. Фактически, к прямым конкурентам российского истребителя можно отнести лишь американские истребители F-35 и F-22", - сказала пресс-секретарь службы Валерия Решетникова, отвечая на соответствующий вопрос.Она добавила, что ФСТВС РФ "с оптимизмом смотрит на экспорт этой машины, так как она вызывает все больший интерес, несмотря на усиливающуюся недобросовестную конкуренцию и известные попытки дискредитации нашей техники".Как написал ранее англоязычный военный журнал Military Watch, российский истребитель Су-35 превосходит американский самолет пятого поколения F-22 Raptor по своей многофункциональности, так как Су-35, кроме широких возможностей по борьбе с воздушными целями, получил существенно улучшенные характеристики для нанесения ударов по наземным и морским целям.В публикации Military Watch отмечалось, что Су-35 способен нести до шести сверхзвуковых ракет Х-31 класса "воздух-поверхность", которые могут использоваться для нанесения ударов по наземным и надводным целям, а также по радарам противника. По мнению издания, это вооружение в сочетании с возможностями бортового радиоэлектронного оборудования делает Су-35 эффективным против систем противовоздушной обороны.Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С. Такие истребители применялись в ходе антитеррористической операции в Сирии.Су-35 востребован на международном рынке - в частности, партию таких самолетов купил Китай. Еще целый ряд стран рассматривают возможность его покупки, в том числе Турция.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/su35-1603615145.html
https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html
китай
сирия
сша
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су-35с, вооруженные силы рф, f-22, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), f-35, китай, сирия, сша, безопасность

Названы самолеты, способные составить конкуренцию Су-35

08:17 01.04.2021 (обновлено: 10:28 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовИстребитель Су-35 из состава пилотажной группы "Русские витязи"
Истребитель Су-35 из состава пилотажной группы Русские витязи - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Конкуренцию российскому истребителю поколения 4++ Су-35 на международном рынке вооружений из иностранных боевых самолетов на сегодняшний день могут составить только истребители пятого поколения производства СШАF-22 и F-35, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ, комментируя публикации в СМИ о превосходстве российского самолета над F-22.
"Несмотря на то, что российский истребитель Су-35 относится по классификации к поколению 4++, по совокупности своих летных и боевых характеристик этот самолет вплотную приближается к истребителям пятого поколения. Фактически, к прямым конкурентам российского истребителя можно отнести лишь американские истребители F-35 и F-22", - сказала пресс-секретарь службы Валерия Решетникова, отвечая на соответствующий вопрос.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
Вчера, 13:32
Военный журнал назвал основное преимущество Су-35 над F-22
Она добавила, что ФСТВС РФ "с оптимизмом смотрит на экспорт этой машины, так как она вызывает все больший интерес, несмотря на усиливающуюся недобросовестную конкуренцию и известные попытки дискредитации нашей техники".
Как написал ранее англоязычный военный журнал Military Watch, российский истребитель Су-35 превосходит американский самолет пятого поколения F-22 Raptor по своей многофункциональности, так как Су-35, кроме широких возможностей по борьбе с воздушными целями, получил существенно улучшенные характеристики для нанесения ударов по наземным и морским целям.
В публикации Military Watch отмечалось, что Су-35 способен нести до шести сверхзвуковых ракет Х-31 класса "воздух-поверхность", которые могут использоваться для нанесения ударов по наземным и надводным целям, а также по радарам противника. По мнению издания, это вооружение в сочетании с возможностями бортового радиоэлектронного оборудования делает Су-35 эффективным против систем противовоздушной обороны.
Сверхманевренный истребитель Су-35 предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также авиационной поддержки войск и нанесения ударов по наземным и морским целям. В российские Вооруженные силы поступает модификация самолета Су-35С. Такие истребители применялись в ходе антитеррористической операции в Сирии.
Су-35 востребован на международном рынке - в частности, партию таких самолетов купил Китай. Еще целый ряд стран рассматривают возможность его покупки, в том числе Турция.
Истребитель Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 02:38
В США признали красоту российского истребителя Су-35
 
Новое оружие РоссииСу-35СВооруженные силы РФF-22Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)F-35КитайСирияСШАБезопасность
 
 
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