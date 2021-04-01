https://ria.ru/20210401/isk-1603848214.html

RT и Антон Красовский подали в суд на Леонида Гозмана и "Новую газету"

RT и Антон Красовский подали в суд на Леонида Гозмана и "Новую газету"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, и журналиста этого канала Антона Красовского к общественному деятелю... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T18:06

2021-04-01T18:06

2021-04-01T18:06

антон красовский

телеканал rt

новая газета

следственный комитет россии (ск рф)

леонид гозман

происшествия

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АНО "ТВ-Новости", учредителя телеканала RT, и журналиста этого канала Антона Красовского к общественному деятелю Леониду Гозману и АНО "Редакционно-издательский дом "Новая газета", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 31 марта и к рассмотрению пока не принят. Предмет и основания исковых требований в настоящий момент в карточке дела не указаны. Иск распределен судье Андрею Чадову, специализирующемуся, в частности, на делах о защите деловой репутации.На сайте "Новой газеты" 9 марта была опубликована статья Гозмана "Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский. Заявление в Следственный комитет". В публикации говорится, что Гозман и журналист и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко обратились в СК с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту нарушения тайны телефонных переговоров. Как поясняет Гозман в статье, в прямом эфире шоу на RT Красовский якобы изложил суть телефонных разговоров Гозмана, которые он провел с Яковенко из дома перед выездом на телешоу. Гозман и Яковенко в заявлении в СК, текст которого приводится в публикации, просят, кроме всего прочего, "дать процессуальную оценку действиям А. В. Красовского, а также лиц, сообщивших ему о проведенных телефонных переговорах".Красовский подтвердил РИА Новости, что иск связан с публикацией. "Разумеется. Иск описан, там написано все", - ответил он на вопрос, связано ли исковое заявление со статьей Гозмана.В свою очередь Гозман сообщил РИА Новости, что об иске в арбитражный суд "ему ничего не известно", при этом он подтвердил, что ранее подал вместе с Яковенко жалобу в СК с требованием возбудить уголовное дело, поскольку их разговор якобы был прослушан. В пресс-службе "Новой газеты" на запрос агентства ответили, что иск не получали.Комментарием пресс-службы RT РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210316/youtube-1601482698.html

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антон красовский, телеканал rt, новая газета , следственный комитет россии (ск рф), леонид гозман, происшествия