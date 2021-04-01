Иран установил два каскада новых центрифуг для обогащения урана
16:53 01.04.2021 (обновлено: 17:15 01.04.2021)
© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружений в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
"Агентство 31 марта 2021 года подтвердило на заводе по обогащению топлива, что Иран начал подачу природного UF6 (гексафторид урана) в четвертый каскад из 174 центрифуг IR-2m", - приводятся в сообщении выдержки из доклада.
В нем также отмечается, что Иран установил еще два каскада центрифуг IR-2m, но не задействовал их для обогащения.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран готов вернуться к выполнению СВПД после того, как к этой сделке вновь присоединятся США, отменив соответствующие санкции.
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