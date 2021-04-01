https://ria.ru/20210401/iran-1603828485.html

Иран установил два каскада новых центрифуг для обогащения урана

Иран установил два каскада новых центрифуг для обогащения урана

Иран задействовал четвертый каскад центрифуг нового поколения для обогащения урана на подземном заводе в Натанзе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:53

2021-04-01T16:53

2021-04-01T17:15

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

энтони блинкен

мохаммад джавад зариф

мид ирана

магатэ

иран

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в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Иран задействовал четвертый каскад центрифуг нового поколения для обогащения урана на подземном заводе в Натанзе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)."Агентство 31 марта 2021 года подтвердило на заводе по обогащению топлива, что Иран начал подачу природного UF6 (гексафторид урана) в четвертый каскад из 174 центрифуг IR-2m", - приводятся в сообщении выдержки из доклада.В нем также отмечается, что Иран установил еще два каскада центрифуг IR-2m, но не задействовал их для обогащения.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран готов вернуться к выполнению СВПД после того, как к этой сделке вновь присоединятся США, отменив соответствующие санкции.

https://ria.ru/20210317/uran-1601564296.html

https://ria.ru/20210306/sanktsii-1600168479.html

иран

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), энтони блинкен, мохаммад джавад зариф, мид ирана, магатэ, иран, сша, в мире