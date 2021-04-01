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Иран установил два каскада новых центрифуг для обогащения урана
Иран установил два каскада новых центрифуг для обогащения урана
Иран задействовал четвертый каскад центрифуг нового поколения для обогащения урана на подземном заводе в Натанзе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:53
2021-04-01T17:15
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
энтони блинкен
мохаммад джавад зариф
мид ирана
магатэ
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Иран задействовал четвертый каскад центрифуг нового поколения для обогащения урана на подземном заводе в Натанзе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)."Агентство 31 марта 2021 года подтвердило на заводе по обогащению топлива, что Иран начал подачу природного UF6 (гексафторид урана) в четвертый каскад из 174 центрифуг IR-2m", - приводятся в сообщении выдержки из доклада.В нем также отмечается, что Иран установил еще два каскада центрифуг IR-2m, но не задействовал их для обогащения.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран готов вернуться к выполнению СВПД после того, как к этой сделке вновь присоединятся США, отменив соответствующие санкции.
https://ria.ru/20210317/uran-1601564296.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), энтони блинкен, мохаммад джавад зариф, мид ирана, магатэ, иран, сша, в мире

Иран установил два каскада новых центрифуг для обогащения урана

16:53 01.04.2021 (обновлено: 17:15 01.04.2021)
 
© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружений в Тегеране, Иран
Выставка вооружений в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / Vahid Salemi
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Иран задействовал четвертый каскад центрифуг нового поколения для обогащения урана на подземном заводе в Натанзе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Агентство 31 марта 2021 года подтвердило на заводе по обогащению топлива, что Иран начал подачу природного UF6 (гексафторид урана) в четвертый каскад из 174 центрифуг IR-2m", - приводятся в сообщении выдержки из доклада.
Иран - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 00:28
СМИ: Иран начал обогащать уран на усовершенствованных центрифугах
В нем также отмечается, что Иран установил еще два каскада центрифуг IR-2m, но не задействовал их для обогащения.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран готов вернуться к выполнению СВПД после того, как к этой сделке вновь присоединятся США, отменив соответствующие санкции.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 02:15
Байден продлил санкции против Ирана
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Энтони БлинкенМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМАГАТЭИранСШАВ мире
 
 
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