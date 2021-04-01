Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/intervyu-1603802886.html
Лавров назвал слова Байдена о Путине возмутительными
Лавров назвал слова Байдена о Путине возмутительными
Заявления, прозвучавшие в ходе интервью президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине, - это возмутительная беспрецедентная риторика, но... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:09
2021-04-01T17:12
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603799805_0:107:3072:1835_1920x0_80_0_0_d455bbe80913bccaede018da3fe44750.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Заявления, прозвучавшие в ходе интервью президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине, - это возмутительная беспрецедентная риторика, но на практике США начали разрушать отношения с РФ задолго до этого, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало."То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC, – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов "ладить", но "ему не давали". Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) "почил в бозе" достаточно давно.
https://ria.ru/20210401/patsifisty-1603725110.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603799805_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9c99c25446f90c10b47f7d118fa7548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сергей лавров, джо байден, в мире

Лавров назвал слова Байдена о Путине возмутительными

15:09 01.04.2021 (обновлено: 17:12 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Заявления, прозвучавшие в ходе интервью президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине, - это возмутительная беспрецедентная риторика, но на практике США начали разрушать отношения с РФ задолго до этого, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.
"То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC, – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов "ладить", но "ему не давали". Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) "почил в бозе" достаточно давно.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 04:48
Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
 
Дональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния