https://ria.ru/20210401/intervyu-1603802886.html

Лавров назвал слова Байдена о Путине возмутительными

Лавров назвал слова Байдена о Путине возмутительными

Заявления, прозвучавшие в ходе интервью президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине, - это возмутительная беспрецедентная риторика, но... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:09

2021-04-01T15:09

2021-04-01T17:12

дональд трамп

сергей лавров

джо байден

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апр - РИА Новости. Заявления, прозвучавшие в ходе интервью президента США Джозефа Байдена о российском лидере Владимире Путине, - это возмутительная беспрецедентная риторика, но на практике США начали разрушать отношения с РФ задолго до этого, заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.Ранее Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также сказал, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. В свою очередь российский лидер прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало."То, что прозвучало в интервью президента США Байдена каналу ABC, – возмутительная, беспрецедентная риторика. Но за риторикой всегда нужно видеть реальные дела, а они начались задолго до этого интервью, еще при администрации Барака Обамы. Они продолжились при администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что 45-й президент США публично высказывался за хорошие отношения с Россией, с которой он готов "ладить", но "ему не давали". Имею в виду последовательное разрушение всей инфраструктуры сдерживания в военно-политической и стратегической сфере", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.В качестве примера он напомнил, что Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) "почил в бозе" достаточно давно.

https://ria.ru/20210401/patsifisty-1603725110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей лавров, джо байден, в мире