https://ria.ru/20210401/instagram-1603783078.html

От Instagram потребовали удалить рекламу вакансий наркокурьеров

От Instagram потребовали удалить рекламу вакансий наркокурьеров

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу вакансий наркокурьеров из принадлежащей ему соцсети Instagram, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:32

2021-04-01T13:32

2021-04-01T13:45

instagram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу вакансий наркокурьеров из принадлежащей ему соцсети Instagram, сообщает ведомство."В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров", - говорится в сообщении.Согласно КоАП РФ, в случае неудаления запрещенной информации владельца интернет-ресурса ждет штраф в размере от 3 до 8 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В ведомстве пояснили, что данная реклама, размещенная в разделе Stories, содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории РФ, равно как и распространение подобного рода информации.Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку, привести в соответствие с законодательством РФ механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента и проинформировать ведомство о результатах в максимально короткие сроки.

https://ria.ru/20210309/instagram-1600392771.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия