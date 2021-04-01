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От Instagram потребовали удалить рекламу вакансий наркокурьеров
От Instagram потребовали удалить рекламу вакансий наркокурьеров
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу вакансий наркокурьеров из принадлежащей ему соцсети Instagram, сообщает ведомство. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:32
2021-04-01T13:45
instagram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу вакансий наркокурьеров из принадлежащей ему соцсети Instagram, сообщает ведомство."В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров", - говорится в сообщении.Согласно КоАП РФ, в случае неудаления запрещенной информации владельца интернет-ресурса ждет штраф в размере от 3 до 8 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В ведомстве пояснили, что данная реклама, размещенная в разделе Stories, содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории РФ, равно как и распространение подобного рода информации.Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку, привести в соответствие с законодательством РФ механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента и проинформировать ведомство о результатах в максимально короткие сроки.
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instagram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия

От Instagram потребовали удалить рекламу вакансий наркокурьеров

13:32 01.04.2021 (обновлено: 13:45 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить рекламу вакансий наркокурьеров из принадлежащей ему соцсети Instagram, сообщает ведомство.
"В целях защиты российских граждан от зловредного контента Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети Instagram рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров", - говорится в сообщении.
Согласно КоАП РФ, в случае неудаления запрещенной информации владельца интернет-ресурса ждет штраф в размере от 3 до 8 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
В ведомстве пояснили, что данная реклама, размещенная в разделе Stories, содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории РФ, равно как и распространение подобного рода информации.
Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку, привести в соответствие с законодательством РФ механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента и проинформировать ведомство о результатах в максимально короткие сроки.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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InstagramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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