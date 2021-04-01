В Кремле оценили реакцию премьера Грузии на инцидент с Познером
© SputnikОтель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кремль приветствует осуждение премьером Грузии Ираклием Гарибашвили нападения националистов на отель с россиянами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за визита Владимира Познера.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.
После этого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства раскритиковал партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" за провокацию при визите Познера в Тбилиси, цель которой – "нанесение максимального ущерба стране".
"Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление", - сказал Песков журналистам в четверг.
Он также отметил, что в Кремле "признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян" в Тбилиси.
Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли расценивать эти протесты как "антироссийскую акцию" или они были направлены только против Познера, Песков призвал не разделать понятия.
"Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций, речь идет о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер", - сказал представитель Кремля.