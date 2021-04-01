https://ria.ru/20210401/gruziya-1603777734.html

В Кремле оценили реакцию премьера Грузии на инцидент с Познером

В Кремле оценили реакцию премьера Грузии на инцидент с Познером

Кремль приветствует осуждение премьером Грузии Ираклием Гарибашвили нападения националистов на отель с россиянами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:11

2021-04-01T13:11

2021-04-01T13:11

ираклий гарибашвили

единое национальное движение

михаил саакашвили

дмитрий песков

москва

тбилиси

в мире

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кремль приветствует осуждение премьером Грузии Ираклием Гарибашвили нападения националистов на отель с россиянами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за визита Владимира Познера.В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.После этого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства раскритиковал партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" за провокацию при визите Познера в Тбилиси, цель которой – "нанесение максимального ущерба стране".Он также отметил, что в Кремле "признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян" в Тбилиси.Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли расценивать эти протесты как "антироссийскую акцию" или они были направлены только против Познера, Песков призвал не разделать понятия."Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций, речь идет о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер", - сказал представитель Кремля.

https://ria.ru/20210401/gruziya-1603774359.html

москва

тбилиси

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Кадры протестов в Тбилиси около отеля, где остановился Владимир Познер Кадры протестов в Тбилиси из-за приезда Владимира Познера. Причиной протестов стали, как сообщает грузинское ТВ, высказывания Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, а между грузинами и абхазами нет дружбы. 2021-04-01T13:11 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ираклий гарибашвили, единое национальное движение, михаил саакашвили, дмитрий песков, москва, тбилиси, в мире