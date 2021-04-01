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https://ria.ru/20210401/gruziya-1603777734.html
В Кремле оценили реакцию премьера Грузии на инцидент с Познером
В Кремле оценили реакцию премьера Грузии на инцидент с Познером
Кремль приветствует осуждение премьером Грузии Ираклием Гарибашвили нападения националистов на отель с россиянами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:11
2021-04-01T13:11
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
михаил саакашвили
дмитрий песков
москва
тбилиси
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кремль приветствует осуждение премьером Грузии Ираклием Гарибашвили нападения националистов на отель с россиянами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за визита Владимира Познера.В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.После этого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства раскритиковал партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" за провокацию при визите Познера в Тбилиси, цель которой – "нанесение максимального ущерба стране".Он также отметил, что в Кремле "признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян" в Тбилиси.Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли расценивать эти протесты как "антироссийскую акцию" или они были направлены только против Познера, Песков призвал не разделать понятия."Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций, речь идет о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер", - сказал представитель Кремля.
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60
Кадры протестов в Тбилиси около отеля, где остановился Владимир Познер
Кадры протестов в Тбилиси из-за приезда Владимира Познера. Причиной протестов стали, как сообщает грузинское ТВ, высказывания Познера о том, что Абхазия не входит в состав Грузии, а между грузинами и абхазами нет дружбы.
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ираклий гарибашвили, единое национальное движение, михаил саакашвили, дмитрий песков, москва, тбилиси, в мире

В Кремле оценили реакцию премьера Грузии на инцидент с Познером

13:11 01.04.2021
 
© SputnikОтель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер
Отель в Тбилиси, в котором остановился Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кремль приветствует осуждение премьером Грузии Ираклием Гарибашвили нападения националистов на отель с россиянами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за визита Владимира Познера.
В среду в Тбилиси прошли протесты из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Они окружили здание отеля, где изначально остановились Познер и его друзья, позже гости были переправлены в гостиницу Romms hotel в центре Тбилиси. Протестующие закидали яйцами фасад здания, требуя, чтобы Познер и его товарищи покинули страну. Сам журналист вечером в среду говорил РИА Новости, что приехал в Тбилиси отметить день рождения и собирался вернуться 3 апреля. В четверг Познер сообщил РИА Новости, что уже находится в Москве.
Владимир Познер в Грузии - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 12:52
Песков заявил об опасности поездок в Грузию после инцидента с Познером
После этого премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства раскритиковал партию экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" за провокацию при визите Познера в Тбилиси, цель которой – "нанесение максимального ущерба стране".
"Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление", - сказал Песков журналистам в четверг.
Он также отметил, что в Кремле "признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян" в Тбилиси.
Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли расценивать эти протесты как "антироссийскую акцию" или они были направлены только против Познера, Песков призвал не разделать понятия.
"Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций, речь идет о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер", - сказал представитель Кремля.
 
Ираклий ГарибашвилиЕдиное национальное движениеМихаил СаакашвилиДмитрий ПесковМоскваТбилисиВ мире
 
 
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