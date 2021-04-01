https://ria.ru/20210401/gruziya-1603774359.html

Песков заявил об опасности поездок в Грузию после инцидента с Познером

Песков заявил об опасности поездок в Грузию после инцидента с Познером

Российским гражданам опасно посещать Грузию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за поездки туда телеведущего... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:52

2021-04-01T12:52

2021-04-01T20:25

россия

новости - туризм

дмитрий песков

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603737292_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_e15f94917e820df43e6f7fd83615eeb0.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российским гражданам опасно посещать Грузию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя протесты в Тбилиси из-за поездки туда телеведущего Владимира Познера.Журналист собирался отметить в Тбилиси день рождения, но протестующие окружили здание отеля и закидали фасад яйцами, требуя, чтобы он уехал. Приезд ведущего они назвали неприемлемым, так как, по их мнению, он не признает территориальную целостность страны. В частности, это связано с заявлениями россиянина о том, что Абхазия никогда не вернется под контроль грузинских властей. Сам Познер в четверг сообщил РИА Новости, что уже вернулся в Россию."В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать", — сказал он.Также представитель Кремля осудил действия организаторов и участников акции, которых он назвал экстремистски настроенными националистами. При этом он отметил, что Москва не считает инцидент акцией, которая направлена исключительно против телеведущего.В то же время Песков положительно оценил заявление премьер министра Грузии, который осудил действия протестующих. Он также отметил, что в Кремле признательны полицейским, которые обеспечили безопасность российских граждан. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями, в стране действует соответствующий закон: их посещение без разрешения официального Тбилиси незаконно и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет двух стран. Руководители России не раз заявляли, что это отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

https://ria.ru/20210401/pozner-1603761968.html

https://ria.ru/20210401/saakashvili-1603751422.html

россия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости - туризм, дмитрий песков, грузия, в мире