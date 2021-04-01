https://ria.ru/20210401/goneniya-1603831958.html

Более миллиона украинцев обратились к Зеленскому из-за гонений на УПЦ

Более миллиона украинцев обратились к Зеленскому из-за гонений на УПЦ

Глава синодально-информационного отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Климент заявил, что более 1 миллиона граждан Украины подписали... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:05

2021-04-01T17:05

2021-04-01T17:06

религия и мировоззрение

ситуация вокруг упц

константинопольский патриархат

элладская православная церковь

украинская православная церковь

петр порошенко

владимир зеленский

киев

украина

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава синодально-информационного отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Климент заявил, что более 1 миллиона граждан Украины подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому на дискриминирующие законы и притеснения в отношении верующих УПЦ."Количество верующих, подписавших обращение к президенту и властям – это свыше миллиона граждан (1 063 000 - ред). Если сопоставить их количество с количеством избирателей, принявших участие в президентских выборах в первом туре в 2019 году, то это пятая часть всех участников", - заявил Климент на пресс-конференции в четверг. Трансляцию вел на Youtube телеканал "Перший Незалежний".Клирик церкви отметил, что в декабре 2020 года Священный синод УПЦ он имени всего епископата, тысяч священников, монахов и верующих Украины обратился к Зеленскому с заявлением относительно ущемления прав верующих УПЦ. Однако за это время от президента до сих пор не поступило ни одного ответа."Поэтому верующие взяли, можно сказать, инициативу в свои руки, и во всех епархиях УПЦ, всех ее регионах были подготовлены обращения, письма к президенту, к Верховной раде и кабинету министров Украины с требованием обратить внимание на нарушения конституции и прав и свобод верующих граждан, которые сегодня имеются в нашем государстве вследствие принятия определенных законопроектов, а также внести коррективы в законодательство, отменить или изменить те законодательные инициативы, которые привели к обострению напряженности в религиозной сфере, в межконфессиональной сфере в разных регионах Украины", - добавил он.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20210331/goneniya-1603627204.html

https://ria.ru/20210311/diaspora-1600648471.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина