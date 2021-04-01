Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210401/goneniya-1603831958.html
Более миллиона украинцев обратились к Зеленскому из-за гонений на УПЦ
Более миллиона украинцев обратились к Зеленскому из-за гонений на УПЦ
Глава синодально-информационного отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Климент заявил, что более 1 миллиона граждан Украины подписали... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T17:05
2021-04-01T17:06
религия и мировоззрение
ситуация вокруг упц
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
украинская православная церковь
петр порошенко
владимир зеленский
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156246/24/1562462450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a8d1709bb4cdef131aa1b5c649f3859.jpg
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава синодально-информационного отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Климент заявил, что более 1 миллиона граждан Украины подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому на дискриминирующие законы и притеснения в отношении верующих УПЦ."Количество верующих, подписавших обращение к президенту и властям – это свыше миллиона граждан (1 063 000 - ред). Если сопоставить их количество с количеством избирателей, принявших участие в президентских выборах в первом туре в 2019 году, то это пятая часть всех участников", - заявил Климент на пресс-конференции в четверг. Трансляцию вел на Youtube телеканал "Перший Незалежний".Клирик церкви отметил, что в декабре 2020 года Священный синод УПЦ он имени всего епископата, тысяч священников, монахов и верующих Украины обратился к Зеленскому с заявлением относительно ущемления прав верующих УПЦ. Однако за это время от президента до сих пор не поступило ни одного ответа."Поэтому верующие взяли, можно сказать, инициативу в свои руки, и во всех епархиях УПЦ, всех ее регионах были подготовлены обращения, письма к президенту, к Верховной раде и кабинету министров Украины с требованием обратить внимание на нарушения конституции и прав и свобод верующих граждан, которые сегодня имеются в нашем государстве вследствие принятия определенных законопроектов, а также внести коррективы в законодательство, отменить или изменить те законодательные инициативы, которые привели к обострению напряженности в религиозной сфере, в межконфессиональной сфере в разных регионах Украины", - добавил он.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20210331/goneniya-1603627204.html
https://ria.ru/20210311/diaspora-1600648471.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156246/24/1562462450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f79f2a03f7a99113ee3d6370147ebba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина

Более миллиона украинцев обратились к Зеленскому из-за гонений на УПЦ

17:05 01.04.2021 (обновлено: 17:06 01.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерСофийский собор в Киеве
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Глава синодально-информационного отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Климент заявил, что более 1 миллиона граждан Украины подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому на дискриминирующие законы и притеснения в отношении верующих УПЦ.
"Количество верующих, подписавших обращение к президенту и властям – это свыше миллиона граждан (1 063 000 - ред). Если сопоставить их количество с количеством избирателей, принявших участие в президентских выборах в первом туре в 2019 году, то это пятая часть всех участников", - заявил Климент на пресс-конференции в четверг. Трансляцию вел на Youtube телеканал "Перший Незалежний".
Клирик церкви отметил, что в декабре 2020 года Священный синод УПЦ он имени всего епископата, тысяч священников, монахов и верующих Украины обратился к Зеленскому с заявлением относительно ущемления прав верующих УПЦ. Однако за это время от президента до сих пор не поступило ни одного ответа.
"Поэтому верующие взяли, можно сказать, инициативу в свои руки, и во всех епархиях УПЦ, всех ее регионах были подготовлены обращения, письма к президенту, к Верховной раде и кабинету министров Украины с требованием обратить внимание на нарушения конституции и прав и свобод верующих граждан, которые сегодня имеются в нашем государстве вследствие принятия определенных законопроектов, а также внести коррективы в законодательство, отменить или изменить те законодательные инициативы, которые привели к обострению напряженности в религиозной сфере, в межконфессиональной сфере в разных регионах Украины", - добавил он.
Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 14:21Религия и мировоззрение
Эксперт предрек УПЦ новую волну гонений
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ), дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Михайловский Златоверхий собор - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 08:00Религия и мировоззрение
"Отреклись от украинцев". Сделка Варфоломея с Киевом пошла не по плану
 
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦКонстантинопольский патриархатЭлладская православная церковьУкраинская православная церковьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44Имам посоветовал Маниже поменять песню для выступления на Евровидении
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
Лента новостейМолния