https://ria.ru/20210401/germaniya-1603838602.html

Меркель призвала немцев отметить "тихую Пасху", соблюдая все ограничения

Меркель призвала немцев отметить "тихую Пасху", соблюдая все ограничения

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала немцев отметить "тихую Пасху", соблюдая все ограничения социальных контактов и отказавшись от каких-либо поездок из-за... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T17:27

2021-04-01T17:27

2021-04-01T17:27

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала немцев отметить "тихую Пасху", соблюдая все ограничения социальных контактов и отказавшись от каких-либо поездок из-за COVID-19."Это должна быть тихая Пасха, в небольшом кругу, с очень ограниченными контактами. Я призываю вас воздерживаться от всех поездок, которые не являются обязательными. Что мы все последовательно соблюдали все правила. Я могу ободрить любого, кто говорит, что все это звучит как в прошлом году. Потому что эта фаза пандемии, которая снова является действительно сложной, отличается от того, что началось год назад. Теперь у нас есть два очень надежных помощника, которых в прошлом году у нас не было. С одной стороны, это тесты, от тестов ПЦР до экспресс-тестов и тестов для самостоятельного использования для каждого из нас", - заявила Меркель в видеообращении, которое выложено на сайте правительства ФРГ.По словам канцлера, систематическое тестирование на коронавирус "не поможет нам преодолеть пандемию", однако это является "важным средством борьбы с ней", так как речь идет об отслеживании цепочек распространения инфекции. Таким образом, можно контролировать третью волны пандемии, которая, по словам Меркель, оказалась гораздо опаснее первоначального вируса и фактически представляет собой самостоятельную пандемию."Мы вместе победим вирус. Это то, что я хотела вам сказать перед этой второй Пасхой в период пандемии. Что наряду со всем, без чего нам приходится обходиться снова и снова, есть свет и надежда", - добавила Меркель.

https://ria.ru/20210312/karantin-1600950761.html

https://ria.ru/20210322/miloserdie-1602404147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, пасха, astrazeneca , ангела меркель, германия, в мире