https://ria.ru/20210401/genprokuratura-1603745265.html

У экс-прокурора Раменского потребовали изъять недвижимость

У экс-прокурора Раменского потребовали изъять недвижимость

Генпрокуратура РФ потребовала изъять у экс-прокурора Раменского Константина Томбулова и сопричастных незаконно нажитое имущество более чем на 749 миллионов... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:38

2021-04-01T10:38

2021-04-01T10:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

московская область (подмосковье)

генеральная прокуратура рф

раменское

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Генпрокуратура РФ потребовала изъять у экс-прокурора Раменского Константина Томбулова и сопричастных незаконно нажитое имущество более чем на 749 миллионов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Заместителем генерального прокурора Российской Федерации предъявлены исковые требования к бывшему Раменскому городскому прокурору Московской области Константину Томбулову и иным лицам об обращении в доход Российской Федерации их имущества на сумму свыше 749 миллионов рублей", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что антикоррупционной проверкой установлено, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года, занимая разные должности в органах прокуратуры и СК, Томбулов приобрел 268 объектов недвижимости (квартиры, жилые дома, помещения, земельные участки) стоимостью 749 миллионов рублей. При этом совокупный доход членов его семьи составил 12 миллионов рублей."В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников и доверенных лиц. Легальные источники дохода, которые позволили бы им приобрести зарегистрированные объекты недвижимости, отсутствуют", - уточняет ведомство.Исковое заявление направлено в Симоновский районный суд Москвы.

https://ria.ru/20210323/postrigan-1602512292.html

https://ria.ru/20210401/vzyatki-1603735714.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

раменское

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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, московская область (подмосковье), генеральная прокуратура рф, раменское, происшествия