https://ria.ru/20210401/garantiya-1603880069.html

На Украине сообщили о гарантиях поддержки США при конфликте с Россией

На Украине сообщили о гарантиях поддержки США при конфликте с Россией

Вашингтон пообещал не оставлять Киев один на один с противником в случае эскалации конфликта в Донбассе, сообщается на сайте украинского Минобороны. РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T22:59

2021-04-01T22:59

2021-04-02T02:06

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ллойд остин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вашингтон пообещал не оставлять Киев один на один с противником в случае эскалации конфликта в Донбассе, сообщается на сайте украинского Минобороны. Ведомство отчиталось о телефонных переговорах между министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Таран рассказал американскому коллеге о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, обвинив Россию в нежелании соблюдать режим перемирия. "Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине", — отметило украинское Минобороны.Как сказано в сообщении, обещание Остина распространяется и на ситуацию в Крыму.Как заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби, в разговоре с Тараном Ллойд осудил "эскалацию российских провокаций" на востоке Украины."Он также подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии", — добавил Кирби.Как отметил представитель Пентагона, с 2015 года Вашингтон выделил более двух миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности, "включая недавно объявленный пакет на 125 миллионов долларов, в который входило оборонительное оружие".В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности. По его словам, в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Как ответил ему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Он добавил, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. При этом ранее Хомчак признал, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. В последнее время в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием. В России не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков.

https://ria.ru/20210401/zelenskiy-1603853278.html

https://ria.ru/20210331/pentagon-1603716262.html

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андрей таран, россия, ллойд остин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, министерство обороны украины, сша, украина, в мире