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На Украине сообщили о гарантиях поддержки США при конфликте с Россией
На Украине сообщили о гарантиях поддержки США при конфликте с Россией
Вашингтон пообещал не оставлять Киев один на один с противником в случае эскалации конфликта в Донбассе, сообщается на сайте украинского Минобороны. РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T22:59
2021-04-02T02:06
андрей таран
россия
ллойд остин
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
министерство обороны украины
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вашингтон пообещал не оставлять Киев один на один с противником в случае эскалации конфликта в Донбассе, сообщается на сайте украинского Минобороны. Ведомство отчиталось о телефонных переговорах между министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Таран рассказал американскому коллеге о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, обвинив Россию в нежелании соблюдать режим перемирия. "Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине", — отметило украинское Минобороны.Как сказано в сообщении, обещание Остина распространяется и на ситуацию в Крыму.Как заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби, в разговоре с Тараном Ллойд осудил "эскалацию российских провокаций" на востоке Украины."Он также подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии", — добавил Кирби.Как отметил представитель Пентагона, с 2015 года Вашингтон выделил более двух миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности, "включая недавно объявленный пакет на 125 миллионов долларов, в который входило оборонительное оружие".В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности. По его словам, в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Как ответил ему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Он добавил, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. При этом ранее Хомчак признал, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. В последнее время в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием. В России не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков.
https://ria.ru/20210401/zelenskiy-1603853278.html
https://ria.ru/20210331/pentagon-1603716262.html
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андрей таран, россия, ллойд остин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, министерство обороны украины, сша, украина, в мире

На Украине сообщили о гарантиях поддержки США при конфликте с Россией

22:59 01.04.2021 (обновлено: 02:06 02.04.2021)
 
© Фото : Ministry of Defense of UkraineСолдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Вашингтон пообещал не оставлять Киев один на один с противником в случае эскалации конфликта в Донбассе, сообщается на сайте украинского Минобороны.
Ведомство отчиталось о телефонных переговорах между министром обороны Украины Андреем Тараном и главой Пентагона Ллойдом Остином. Таран рассказал американскому коллеге о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, обвинив Россию в нежелании соблюдать режим перемирия.
"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине", — отметило украинское Минобороны.
Как сказано в сообщении, обещание Остина распространяется и на ситуацию в Крыму.
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Как заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби, в разговоре с Тараном Ллойд осудил "эскалацию российских провокаций" на востоке Украины.
"Он также подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии", — добавил Кирби.
Как отметил представитель Пентагона, с 2015 года Вашингтон выделил более двух миллиардов долларов на помощь Украине в области безопасности, "включая недавно объявленный пакет на 125 миллионов долларов, в который входило оборонительное оружие".
В минувший вторник главком ВСУ Руслан Хомчак обвинил Россию в наращивании войск у границы с Украиной, что создает угрозу военной безопасности. По его словам, в ответ Киев намерен усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении. Как ответил ему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, никого не должно волновать перемещение российских войск внутри страны. Он добавил, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности своих рубежей, вдоль которых фиксируют активность НАТО.
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. При этом ранее Хомчак признал, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях. В последнее время в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
В начале февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что администрация Джо Байдена готова оказывать военную помощь Киеву, в том числе летальным оружием. В России не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против высказалось и большинство европейских политиков.
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Андрей ТаранРоссияЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАМинистерство обороны УкраиныСШАУкраинаВ мире
 
 
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