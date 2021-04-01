https://ria.ru/20210401/gagarin-1603729121.html

Московский планетарий подготовил программу к 60-летию полета Гагарина

Московский планетарий подготовил программу к 60-летию полета Гагарина

Московский планетарий подготовил программу к 60-летию первого полета человека в космос, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:06

2021-04-01T08:06

2021-04-01T09:06

сергей кудь-сверчков

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

юрий гагарин (космонавт)

байконур (город)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Московский планетарий подготовил программу к 60-летию первого полета человека в космос, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, космический корабль "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту был запущен с космодрома Байконур на околоземную орбиту. Полет первого космонавта ознаменовал прорыв человечества в космическое пространство."Мы постарались сделать всем интересный подарок к этой юбилейной дате. Некоторые материалы нашей новой программы уникальны сами по себе и демонстрируются для посетителей впервые", - приводятся на сайте слова гендиректора московского планетария Василия Тимофеева.Посетителям планетария расскажут о детстве Гагарина, его обучении, о том, как ученые и инженеры готовили полет. Кроме того, гостям покажут макет прибора для поиска навигационных звезд в иллюминаторе космического корабля.Помимо этого, с 7 по 29 апреля в Большом звездном зале организуют живые лекции "Небо Гагарина", где расскажут о том, каким было небо в день первого полета человека в космос и почему была выбрана именно эта дата.Кроме того, с 7 апреля перед просмотром полнокупольных фильмов в Большом звездном зале гостей планетария будут поздравлять космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на борту МКС.

https://ria.ru/20210301/gagarin-1599407223.html

https://ria.ru/20201224/konkurs-1590763456.html

байконур (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, юрий гагарин (космонавт), байконур (город)