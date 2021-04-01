https://ria.ru/20210401/fregat-1603806450.html
Вооруженный ракетами фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Атлантику
Вооруженный ракетами фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Атлантику
Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вышел в четверг из Гибралтара в Атлантический океан, где проведет ряд... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:23
2021-04-01T15:23
2021-04-01T16:24
калибр
адмирал флота касатонов (фрегат)
атлантический океан
ка-27
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вышел в четверг из Гибралтара в Атлантический океан, где проведет ряд корабельных учений, сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота."Фрегат Северного флота "Адмирал Касатонов" завершил выполнение задач своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантический океан. Сегодня он прошёл Гибралтарским проливом в западном направлении в сопровождении спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Вязьма", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что в Атлантическом океане экипаж фрегата продолжит совершенствовать военно-морскую выучку и проведёт ряд корабельных учений. После завершения всех задач корабль совершит переход в главную базу Северного флота – Североморск.Ранее, отметили в пресс-службе, экипаж корабля отработал противолодочные задачи с применением вертолёта Ка-27ПЛ и пополнил запасы топлива от танкера.За время похода, который начался 30 декабря прошлого года, фрегат прошёл уже около 17 тысяч морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.
https://ria.ru/20210401/gazoprovod-1603800404.html
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калибр, адмирал флота касатонов (фрегат), атлантический океан, ка-27, безопасность