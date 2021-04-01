https://ria.ru/20210401/fotiy-1603765646.html

Иеромонах Фотий назвал песню Манижи искажением образа русской женщины

Иеромонах Фотий назвал песню Манижи искажением образа русской женщины

Песня Russian Women певицы Манижи, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2021", искажает образ русской женщины, этот "прогиб" России перед Европой... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T12:14

2021-04-01T12:14

2021-04-01T12:16

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Песня Russian Women певицы Манижи, которая будет представлять Россию на "Евровидении-2021", искажает образ русской женщины, этот "прогиб" России перед Европой "засчитан не будет", считает победитель телевизионного шоу "Голос" иеромонах Фотий.В среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила удивление содержанием песни Манижи и поручила запросить у Первого канала информацию о том, как проходит процедура по выбору представителя страны для конкурса. В свою очередь сенатор Елена Афанасьева отметила, что "многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на "Евровидение": удивила ее внешность, удивила песня". По мнению Афанасьевой, "смысл в песне отсутствует, не понятно, что это за "афроамериканские танцы". Сенатор считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, представляющий Россию."Песню выбрали странно. Почему-то в этот раз Россия решила позаигрывать со всем миром, с Европой, и поиграть по их правилам. Но я думаю, что это не самый верный расчет, потому что Европа как не любила нас, так и не любит, и все равно мы никогда не станем защищать те новые ценности, которые сейчас защищает Европа. Поэтому вот этот прогиб, наверное, засчитан не будет, а нам просто будет стыдно за нашу страну", - сказал РИА Новости иеромонах Фотий, который с момента своей победы в шоу "Голос" в 2015 году провел более 200 концертов.Он добавил, что ознакомился с комментариями в соцсетях и понял, что люди "в большинстве своем, в львиной доле, очень негативно" относятся к выбору жюри. При этом Фотий признал, что Манижа – "в принципе, хорошая певица", у которой "много креатива", и "это все-таки не тот уровень, как Моргенштерн или, там, Pussy Riot"."Но все равно, конечно, это песня-лозунг, песня-плакат. Через нее пытаются, в общем-то, не завоевать какие-то музыкальные лавры, а внести уже именно политический акцент, про какую-то борьбу с сильными женщинами – это видно совершенно отчетливо, вот этот феминизм, эта идея, которую они пытаются передать через эту песню", - сказал иеромонах.По его словам, на Руси, наоборот, "женщина всегда была прекрасна именно тем, что она слабая". Фотий напомнил поговорку о том, что "слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного к слабому". Из выступления Манижи, по оценке Фотия, проступают "совершенно четко какие-то американские образы". И непонятно, добавляет он, почему сделан выбор в пользу "страны, которая для нас является соперником и всячески нас унижает". "Мы, конечно, имеем язык дипломатии, но почему мы вдруг начинаем говорить на языке низшем, на языке масс? Мы не должны подстраиваться, это они должны подстраиваться под наш уровень", - сказал собеседник агентства.По его мнению, в России и так "очень много достойных песен, достойных композиторов, которые могли бы заявить о себе на весь мир, но, к сожалению, решили поиграть в политику, как всегда".Отвечая на вопрос о том, не было ли подобной тенденции и раньше, иеромонах Фотий заметил, что даже группа Little Big, отобравшаяся на "Евровидение" в 2020 году, выступила с "очень удачной песней". И хотя, по словам Фотия, это были "фрики", у которых не было "особо выдающегося вокала", однако "они были симпатичны очень многим" и выступали "без каких-либо контекстов". "А здесь в первый раз решили вставить именно контекст", - заключил собеседник агентства.Международный конкурс песни "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На прошлой неделе стало известно, что Белоруссия не будет участвовать в "Евровидении" в этом году, поскольку новая песня, представленная страной, нарушает правила конкурса.Manizha (Манижа Сангин) - российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. В декабре 2020 года певица стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

https://ria.ru/20210401/manizha-1603723758.html

https://ria.ru/20210331/dannye-1603641277.html

https://ria.ru/20210319/klip-1601988469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), "голос", валентина матвиенко, pussy riot, елена афанасьева, белоруссия, европа, роттердам, оон