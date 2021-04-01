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Авиакомпания Finnair в День смеха заявила о старте полетов на Марс
Авиакомпания Finnair в День смеха заявила о старте полетов на Марс
Финский национальный перевозчик Finnair 1 апреля, в День юмора, опубликовал шуточное сообщение о том, что начинает выполнять полеты на Марс, но билеты пока есть РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T10:05
2021-04-01T10:05
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Финский национальный перевозчик Finnair 1 апреля, в День юмора, опубликовал шуточное сообщение о том, что начинает выполнять полеты на Марс, но билеты пока есть только в одну сторону."Пандемия COVID-19 сильно повлияла на деятельность Finnair, и в настоящее время в большинстве пунктов назначения компании действуют ограничения на поездки. Чтобы удовлетворить желание своих клиентов путешествовать в этой сложной ситуации, Finnair сегодня начнет коммерческие полеты на Марс, пункт назначения, в котором в настоящее время нет ограничений на поездки", - говорится в сообщении."Мы рады быть первой коммерческой авиакомпанией на Земле, которая начала полеты на Марс. "Красная планета" - отличное дополнение к нашей маршрутной сети", - приводится цитата "недавно назначенного главы отдела космических путешествий" Finnair Джованни Торви.Авиакомпания рассказала, что модифицировала два самолета своего парка в космические шаттлы, и напомнила, что атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа, аргона и азота, а средняя температура составляет около -63 градусов по Цельсию, что, по мнению перевозчика "идеально подходит для путешественников, ищущих экстремальных ощущений".В летний сезон 2021 года Finnair будет выполнять рейсы из Хельсинки на Марс три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, начиная с 1 апреля. Расписание доступно в системе бронирования Finnair, где "также доступны билеты в одну сторону", сообщает перевозчик в День юмора.
https://ria.ru/20210401/shutki-1603729514.html
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земля, марс, finnair, в мире

Авиакомпания Finnair в День смеха заявила о старте полетов на Марс

10:05 01.04.2021
 
© Flickr / Benjamin HornМодель самолета финской авиакомпании Finnair
Модель самолета финской авиакомпании Finnair - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Flickr / Benjamin Horn
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр - РИА Новости. Финский национальный перевозчик Finnair 1 апреля, в День юмора, опубликовал шуточное сообщение о том, что начинает выполнять полеты на Марс, но билеты пока есть только в одну сторону.
"Пандемия COVID-19 сильно повлияла на деятельность Finnair, и в настоящее время в большинстве пунктов назначения компании действуют ограничения на поездки. Чтобы удовлетворить желание своих клиентов путешествовать в этой сложной ситуации, Finnair сегодня начнет коммерческие полеты на Марс, пункт назначения, в котором в настоящее время нет ограничений на поездки", - говорится в сообщении.
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"Мы рады быть первой коммерческой авиакомпанией на Земле, которая начала полеты на Марс. "Красная планета" - отличное дополнение к нашей маршрутной сети", - приводится цитата "недавно назначенного главы отдела космических путешествий" Finnair Джованни Торви.
Авиакомпания рассказала, что модифицировала два самолета своего парка в космические шаттлы, и напомнила, что атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа, аргона и азота, а средняя температура составляет около -63 градусов по Цельсию, что, по мнению перевозчика "идеально подходит для путешественников, ищущих экстремальных ощущений".
В летний сезон 2021 года Finnair будет выполнять рейсы из Хельсинки на Марс три раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам, начиная с 1 апреля. Расписание доступно в системе бронирования Finnair, где "также доступны билеты в одну сторону", сообщает перевозчик в День юмора.
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