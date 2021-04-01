https://ria.ru/20210401/festival-1603743771.html

Летом в Вологде пройдет отмененный в прошлом году театральный фестиваль

Летом в Вологде пройдет отмененный в прошлом году театральный фестиваль

Театральный фестиваль "Голоса истории", отмененный в прошлом году из-за пандемии коронувируса , пройдет в июле в Вологде и еще трех городах Вологодской области, РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T10:29

2021-04-01T10:29

2021-04-01T10:55

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ВОЛОГДА, 1 апр – РИА Новости. Театральный фестиваль "Голоса истории", отмененный в прошлом году из-за пандемии коронувируса , пройдет в июле в Вологде и еще трех городах Вологодской области, сообщил исполняющий обязанности начальника регионального департамента культуры и туризма Дмитрий Климанов.Фестиваль станет пятнадцатым по счету.Половина фестивальных постановок, следуя традиции фестиваля как смотра спектаклей под открытым небом, будет показаны open-air в стенах Вологодского кремля, Кирилло-Белозерского музея-заповедника и усадьбе Гальских в Череповце. Другая часть пройдет на традиционных закрытых площадках – в театрах и культурных центрах Вологды, Череповца, Белозерска и Кириллова.Новшеством нынешнего фестиваля Климанов назвал специально заказанную фестивалем постановку масштабного театрального действа "Князь Александр Невский" в честь 800-летия со дня рождения князя. Планируется, что именно она станет спектаклем-закрытием фестиваля.Всего на мероприятие планируют потратить 14,5 миллионов рублей из областного бюджета.

https://ria.ru/20210330/byudzhet-1603416496.html

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новости культуры, череповец, кириллов, белозерск, вологда