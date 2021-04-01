https://ria.ru/20210401/fastfood-1603726567.html
Диетолог рассказала, как выбрать полезный фаст-фуд
Диетолог рассказала, как выбрать полезный фаст-фуд
Полезной альтернативой классическому фаст-фуду может стать салат из свежих овощей без заправки, натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T06:26
2021-04-01T06:26
2021-04-01T06:26
россия
антонина стародубова
москва
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полезной альтернативой классическому фаст-фуду может стать салат из свежих овощей без заправки, натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле и запечными овощами, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.Собеседница агентства отметила, что классические блюда из сетей быстрого питания – жирное, жареное, соленое, сладкое - необходимо употреблять как можно реже, нормы не существует.
https://ria.ru/20210401/dieta-1603724660.html
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