https://ria.ru/20210401/fastfood-1603726567.html

Диетолог рассказала, как выбрать полезный фаст-фуд

Диетолог рассказала, как выбрать полезный фаст-фуд

Полезной альтернативой классическому фаст-фуду может стать салат из свежих овощей без заправки, натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T06:26

2021-04-01T06:26

2021-04-01T06:26

россия

антонина стародубова

москва

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полезной альтернативой классическому фаст-фуду может стать салат из свежих овощей без заправки, натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле и запечными овощами, сообщила в интервью РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.Собеседница агентства отметила, что классические блюда из сетей быстрого питания – жирное, жареное, соленое, сладкое - необходимо употреблять как можно реже, нормы не существует.

https://ria.ru/20210401/dieta-1603724660.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антонина стародубова, москва, общество