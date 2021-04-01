https://ria.ru/20210401/evro-1603865322.html

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Курс евро поднялся выше 90 рублей

Курс рубля ускорил темпы падения к основным иностранным валютам, евро в моменте поднимался выше 90 рублей впервые с 25 марта, следует из данных Московской... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T19:38

2021-04-01T19:38

2021-04-01T20:33

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Курс рубля ускорил темпы падения к основным иностранным валютам, евро в моменте поднимался выше 90 рублей впервые с 25 марта, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 19:41 мск в четверг рос на 1,17 рубля, до 89,95 рубля (уже поднимался до 90,005 рубля), курс доллара — на 67 копеек, до 76,36 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,74 процента, до 63,84 доллара за баррель.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не считают, что курс рубля лихорадит, а колебания объясняют волатильностью на рынке.

https://ria.ru/20210322/valyuta-1602318979.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, экономика