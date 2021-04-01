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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210401/evro-1603865322.html
Курс евро поднялся выше 90 рублей
Курс евро поднялся выше 90 рублей
Курс рубля ускорил темпы падения к основным иностранным валютам, евро в моменте поднимался выше 90 рублей впервые с 25 марта, следует из данных Московской... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T19:38
2021-04-01T20:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Курс рубля ускорил темпы падения к основным иностранным валютам, евро в моменте поднимался выше 90 рублей впервые с 25 марта, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 19:41 мск в четверг рос на 1,17 рубля, до 89,95 рубля (уже поднимался до 90,005 рубля), курс доллара — на 67 копеек, до 76,36 рубля.Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,74 процента, до 63,84 доллара за баррель.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не считают, что курс рубля лихорадит, а колебания объясняют волатильностью на рынке.
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динамика курсов валют, экономика

Курс евро поднялся выше 90 рублей

19:38 01.04.2021 (обновлено: 20:33 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Курс рубля ускорил темпы падения к основным иностранным валютам, евро в моменте поднимался выше 90 рублей впервые с 25 марта, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 19:41 мск в четверг рос на 1,17 рубля, до 89,95 рубля (уже поднимался до 90,005 рубля), курс доллара — на 67 копеек, до 76,36 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,74 процента, до 63,84 доллара за баррель.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не считают, что курс рубля лихорадит, а колебания объясняют волатильностью на рынке.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЭкономика
 
 
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