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https://ria.ru/20210401/epivakkorona-1603746056.html
ФАС вдвое снизила цены на вакцину "ЭпиВакКорона"
ФАС вдвое снизила цены на вакцину "ЭпиВакКорона"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала двукратное снижение отпускной цены вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона". РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T11:00
2021-04-01T11:58
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала двукратное снижение отпускной цены вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона".Препарат производства новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора будет стоить до 4210 рублей. Предыдущий порог цены — до 9541 рубля за упаковку — действовал с января.Вакцину реализовывают в пачках по десять ампул, в каждой — одна доза (0,5 миллилитра).Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики коронавируса SARS-CoV-2 — это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Предельная цена "Спутника" составляет 866 рублей (ранее — 1942 рубля). Для вакцины "КовиВак" ФАС согласовала 4330 рублей за пачку.Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).
https://ria.ru/20210331/vaktsiny-1603707749.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ФАС вдвое снизила цены на вакцину "ЭпиВакКорона"

11:00 01.04.2021 (обновлено: 11:58 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУпаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Упаковка инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала двукратное снижение отпускной цены вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона".
Препарат производства новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора будет стоить до 4210 рублей. Предыдущий порог цены — до 9541 рубля за упаковку — действовал с января.
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Вакцину реализовывают в пачках по десять ампул, в каждой — одна доза (0,5 миллилитра).
Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики коронавируса SARS-CoV-2 — это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Предельная цена "Спутника" составляет 866 рублей (ранее — 1942 рубля). Для вакцины "КовиВак" ФАС согласовала 4330 рублей за пачку.
Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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