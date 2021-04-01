https://ria.ru/20210401/epivakkorona-1603746056.html

ФАС вдвое снизила цены на вакцину "ЭпиВакКорона"

ФАС вдвое снизила цены на вакцину "ЭпиВакКорона"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала двукратное снижение отпускной цены вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона". РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T11:00

2021-04-01T11:00

2021-04-01T11:58

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала двукратное снижение отпускной цены вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона".Препарат производства новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора будет стоить до 4210 рублей. Предыдущий порог цены — до 9541 рубля за упаковку — действовал с января.Вакцину реализовывают в пачках по десять ампул, в каждой — одна доза (0,5 миллилитра).Сейчас в России зарегистрированы три вакцины для профилактики коронавируса SARS-CoV-2 — это препараты "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Предельная цена "Спутника" составляет 866 рублей (ранее — 1942 рубля). Для вакцины "КовиВак" ФАС согласовала 4330 рублей за пачку.Все три препарата входят в перечень жизненно важных лекарств (ЖНВЛП).

https://ria.ru/20210331/vaktsiny-1603707749.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)