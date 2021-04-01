https://ria.ru/20210401/enot-1603738415.html

В Московском зоопарке проснулись еноты

В Московском зоопарке проснулись еноты

В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись еноты и енотовидная собака по кличке Буба. Об этом рассказала пресс-служба зоосада. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:39

2021-04-01T09:39

2021-04-01T11:28

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москва

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Московском зоопарке после зимней спячки проснулись еноты и енотовидная собака по кличке Буба. Об этом рассказала пресс-служба зоосада."Весна все ярче и сильней – и с каждым часом все слышней. <...> Она (Буба. — Прим.ред.) все так же предпочитает дружелюбно проводить время с кем-то из енотовой группы в центральном маленьком домике", — говорится в сообщении.В вольере енотов при подготовке к сезону посеют траву, добавят мульчи (слой навоза, компоста), а также подрежут для густоты кусты. Киперы (рабочие по уходу за животными) обязательно проверят солому во всех домиках и наведут внутри порядок.Млекопитающие чувствуют себя отлично. У енотов сейчас довольно скромный рацион — после зимней спячки важно дозировать количество корма. Кроме того, сейчас в природе они бы питались "весьма умеренно".В пресс-службе отметили, что у Бубы в "некоторых ракурсах можно вообразить талию", а прогноз о "кошачьей худобе" енотов оправдался. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова выразила надежду, что животные отлично встретят новый сезон, хорошо проведут лето и спокойно впадут в следующий зимний сон.

https://ria.ru/20210315/popugai-1601198659.html

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московский зоопарк, москва, общество