https://ria.ru/20210401/ekzamen-1603726417.html

Эксперты дали советы по подготовке к экзамену на права по новым правилам

Эксперты дали советы по подготовке к экзамену на права по новым правилам

Россиянам, чтобы успешно пройти экзамен для получения водительских прав, стоит готовиться к нему зимой, но сдавать весной или летом, изучить "экзаменационный"... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T06:17

2021-04-01T06:17

2021-04-01T06:17

россия

водительские права

авто

москва

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россиянам, чтобы успешно пройти экзамен для получения водительских прав, стоит готовиться к нему зимой, но сдавать весной или летом, изучить "экзаменационный" район, упражняться вождению в разное время суток и на разных автомобилях, рассказали РИА Новости в сервисах "СберУслуги" и "СберАвто".Новые правила сдачи экзаменов по вождению вступили в силу с 1 апреля: теперь будущие автомобилисты сдают практическую часть сразу в городе — без "площадки". Будущему водителю для положительной оценки в условиях реальной дороги нужно обязательно пристегнуть ремень, не трогать свой телефон и получить менее пяти штрафных баллов.Новый формата экзамена предполагает, что будущий водитель хорошо ориентируется в городе и может справляться с разными дорожными ситуациями. Поэтому стоит взять больше часов с инструктором, чтобы уверенно чувствовать себя за рулем, и несколько раз проехать с ним по району, где будет проходить экзамен. Хотя, согласно новым правилам, маршрут на экзамене кандидату неизвестен, "экзаменационный" район и улицы не держат в тайне, поэтому их стоит детально изучить.Упражняться в вождении следует в разное время суток - это поможет лучше понять движение и адаптироваться к сложностям. Также при обучении стоит попробовать разные автомобили: водителя не должна смущать смена автомобиля, ведь вождение – это навык управлять любой машиной.Следить за дорогой стоит даже на пассажирском сиденье: в таком "безопасном режиме" можно понаблюдать за маневрами опытных водителей, запомнить разметку, знаки, маршруты - все это пригодится на экзамене. Непосредственно перед экзаменом необходимо выспаться положенные 8 часов и попытаться успокоиться, например, сделав дыхательную гимнастику.Наконец, стоит помнить и о плюсах нововведений. "По новым правилам, сдать на права быстрее: этапов всего два, а не три. В машине может находиться третий человек, что должно помочь в неоднозначных ситуациях. И потом, после того, как вы реализуете основные маневры на дороге под присмотром инспектора и наблюдателя, вы будете уверенней себя чувствовать, когда начнете водить сами", - заключили эксперты.

https://ria.ru/20210401/prava-1603720666.html

https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, водительские права, авто, москва, общество