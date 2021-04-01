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Эксперты дали советы по подготовке к экзамену на права по новым правилам
Эксперты дали советы по подготовке к экзамену на права по новым правилам
Россиянам, чтобы успешно пройти экзамен для получения водительских прав, стоит готовиться к нему зимой, но сдавать весной или летом, изучить "экзаменационный"... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T06:17
2021-04-01T06:17
россия
водительские права
авто
москва
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россиянам, чтобы успешно пройти экзамен для получения водительских прав, стоит готовиться к нему зимой, но сдавать весной или летом, изучить "экзаменационный" район, упражняться вождению в разное время суток и на разных автомобилях, рассказали РИА Новости в сервисах "СберУслуги" и "СберАвто".Новые правила сдачи экзаменов по вождению вступили в силу с 1 апреля: теперь будущие автомобилисты сдают практическую часть сразу в городе — без "площадки". Будущему водителю для положительной оценки в условиях реальной дороги нужно обязательно пристегнуть ремень, не трогать свой телефон и получить менее пяти штрафных баллов.Новый формата экзамена предполагает, что будущий водитель хорошо ориентируется в городе и может справляться с разными дорожными ситуациями. Поэтому стоит взять больше часов с инструктором, чтобы уверенно чувствовать себя за рулем, и несколько раз проехать с ним по району, где будет проходить экзамен. Хотя, согласно новым правилам, маршрут на экзамене кандидату неизвестен, "экзаменационный" район и улицы не держат в тайне, поэтому их стоит детально изучить.Упражняться в вождении следует в разное время суток - это поможет лучше понять движение и адаптироваться к сложностям. Также при обучении стоит попробовать разные автомобили: водителя не должна смущать смена автомобиля, ведь вождение – это навык управлять любой машиной.Следить за дорогой стоит даже на пассажирском сиденье: в таком "безопасном режиме" можно понаблюдать за маневрами опытных водителей, запомнить разметку, знаки, маршруты - все это пригодится на экзамене. Непосредственно перед экзаменом необходимо выспаться положенные 8 часов и попытаться успокоиться, например, сделав дыхательную гимнастику.Наконец, стоит помнить и о плюсах нововведений. "По новым правилам, сдать на права быстрее: этапов всего два, а не три. В машине может находиться третий человек, что должно помочь в неоднозначных ситуациях. И потом, после того, как вы реализуете основные маневры на дороге под присмотром инспектора и наблюдателя, вы будете уверенней себя чувствовать, когда начнете водить сами", - заключили эксперты.
https://ria.ru/20210401/prava-1603720666.html
https://ria.ru/20210126/prava-1594613703.html
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россия, водительские права, авто, москва, общество

Эксперты дали советы по подготовке к экзамену на права по новым правилам

06:17 01.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД Строгино
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД Строгино - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россиянам, чтобы успешно пройти экзамен для получения водительских прав, стоит готовиться к нему зимой, но сдавать весной или летом, изучить "экзаменационный" район, упражняться вождению в разное время суток и на разных автомобилях, рассказали РИА Новости в сервисах "СберУслуги" и "СберАвто".
Новые правила сдачи экзаменов по вождению вступили в силу с 1 апреля: теперь будущие автомобилисты сдают практическую часть сразу в городе — без "площадки". Будущему водителю для положительной оценки в условиях реальной дороги нужно обязательно пристегнуть ремень, не трогать свой телефон и получить менее пяти штрафных баллов.
"Готовьтесь зимой, сдавайте весной или летом. Весна и лето – лучшее время для сдачи на права. Тем, кто готовился зимой и ранней весной, сухие дороги без снега и луж, а также длинный световой день помогут пройти испытания "городом" без сильных затруднений. Нет смысла откладывать получение прав до осени или зимы, сдать в непогоду будет куда сложнее", - советуют эксперты.
Новый формата экзамена предполагает, что будущий водитель хорошо ориентируется в городе и может справляться с разными дорожными ситуациями. Поэтому стоит взять больше часов с инструктором, чтобы уверенно чувствовать себя за рулем, и несколько раз проехать с ним по району, где будет проходить экзамен. Хотя, согласно новым правилам, маршрут на экзамене кандидату неизвестен, "экзаменационный" район и улицы не держат в тайне, поэтому их стоит детально изучить.
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Упражняться в вождении следует в разное время суток - это поможет лучше понять движение и адаптироваться к сложностям. Также при обучении стоит попробовать разные автомобили: водителя не должна смущать смена автомобиля, ведь вождение – это навык управлять любой машиной.
Следить за дорогой стоит даже на пассажирском сиденье: в таком "безопасном режиме" можно понаблюдать за маневрами опытных водителей, запомнить разметку, знаки, маршруты - все это пригодится на экзамене. Непосредственно перед экзаменом необходимо выспаться положенные 8 часов и попытаться успокоиться, например, сделав дыхательную гимнастику.
Наконец, стоит помнить и о плюсах нововведений. "По новым правилам, сдать на права быстрее: этапов всего два, а не три. В машине может находиться третий человек, что должно помочь в неоднозначных ситуациях. И потом, после того, как вы реализуете основные маневры на дороге под присмотром инспектора и наблюдателя, вы будете уверенней себя чувствовать, когда начнете водить сами", - заключили эксперты.
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