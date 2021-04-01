https://ria.ru/20210401/dtp-1603866345.html

МВД возбудило уголовное дело после массового ДТП на Садовом кольце

МВД возбудило уголовное дело после массового ДТП на Садовом кольце

Уголовное дело возбудили по факту ДТП на Смоленской площади в Москве, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщается на сайте ГУ МВД... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T19:52

2021-04-01T19:52

2021-04-02T00:28

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП на Смоленской площади в Москве, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей. По информации РЕН ТВ, это консультант Госдумы Мария Артемова. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, из-за этого произошло столкновение с четырьмя машинами.Как заявил источник РИА Новости, одним из участников аварии был блогер Эдвард Бил. В московском дептрансе отметили, что машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам."По факту дорожно-транспортного происшествия Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что максимальное наказание, предусмотренное данной статьей (нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) – лишение свободы сроком до двух лет.

https://ria.ru/20210401/otboyniki-1603858542.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия