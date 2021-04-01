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МВД возбудило уголовное дело после массового ДТП на Садовом кольце
МВД возбудило уголовное дело после массового ДТП на Садовом кольце
Уголовное дело возбудили по факту ДТП на Смоленской площади в Москве, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщается на сайте ГУ МВД... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T19:52
2021-04-02T00:28
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП на Смоленской площади в Москве, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей. По информации РЕН ТВ, это консультант Госдумы Мария Артемова. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, из-за этого произошло столкновение с четырьмя машинами.Как заявил источник РИА Новости, одним из участников аварии был блогер Эдвард Бил. В московском дептрансе отметили, что машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам."По факту дорожно-транспортного происшествия Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что максимальное наказание, предусмотренное данной статьей (нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) – лишение свободы сроком до двух лет.
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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия

МВД возбудило уголовное дело после массового ДТП на Садовом кольце

19:52 01.04.2021 (обновлено: 00:28 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДТП на Смоленской площади в Москве
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП на Смоленской площади в Москве, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
Авария произошла в четверг днем напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце. Серьезные травмы получила одна из женщин-водителей. По информации РЕН ТВ, это консультант Госдумы Мария Артемова. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, из-за этого произошло столкновение с четырьмя машинами.
Как заявил источник РИА Новости, одним из участников аварии был блогер Эдвард Бил. В московском дептрансе отметили, что машина, из-за которой произошло ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим. Однако штрафы так и не были выписаны, потому что автомобиль ездил по подложным номерам.
"По факту дорожно-транспортного происшествия Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальное наказание, предусмотренное данной статьей (нарушение водителем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) – лишение свободы сроком до двух лет.
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Эдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеМоскваПроисшествия
 
 
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