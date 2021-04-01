https://ria.ru/20210401/dtp-1603833466.html

"Решаю все проблемы": чем известен блогер, задержанный за ДТП на Садовом

"Решаю все проблемы": чем известен блогер, задержанный за ДТП на Садовом

Пострадавшая в реанимации, пять вдребезги разбитых автомобилей и на полдня заблокированное Садовое кольцо — Эдварда Била, водителя спортивной Audi RS6, в... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T17:44

2021-04-01T17:44

2021-04-02T00:28

эдвард бил (блогер)

tiktok

александр добровинский

авто

михаил ефремов

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департамент транспорта г. москвы

владимир колокольцев

москва

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Пострадавшая в реанимации, пять вдребезги разбитых автомобилей и на полдня заблокированное Садовое кольцо — Эдварда Била, водителя спортивной Audi RS6, в четверг вылетевшей на встречную полосу в центре Москвы, доставили в полицию, он дает первые показания. На видео, снятом очевидцами, Эдвард уверяет, что спорткаром управлял его друг. А он якобы подъехал к месту ДТП уже после. Однако на слово блогеру теперь вряд ли поверят. О страсти Била к быстрым машинам, подложных номерах и "покатушках" без документов — в материале РИА Новости."Опасный" автомобиль"Я не знаю, где он. Вот, собственно, поэтому я и приехал, чтобы понять, что тут произошло… Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло… Я без понятия вообще", — убедительно объясняет Эдвард собравшимся на месте ДТП. Блогер удивленно разводит руками, на лице — ни тени волнения.На заднем плане — груда металлолома, которая еще несколько минут назад была автомобилями. Чтобы достать водителя искореженного Volkswagen Polo, спасателям пришлось срезать крышу — женщину с тяжелейшими травмами увезла скорая. Сейчас врачи борются за ее жизнь в реанимации.Это случилось напротив отеля Lotte Hotel — у тоннеля. По данным ГИБДД, один из водителей выехал на встречную полосу. Судя по опубликованным в Сети видеороликам с камер наблюдения, это была синяя Audi RS6. Видно, как она выкатывается на Садовое кольцо со Смоленской улицы, поворачивает налево и перестраивается в крайний правый ряд. Затем резко набирает скорость и, обгоняя поток, пытается уйти в крайний левый, но вылетает на "встречку". После мощного удара спортивный автомобиль стоимостью около десяти миллионов рублей серьезно поврежден.В одном из видео в TikTok Эдвард Бил рассказывал подписчикам об этой машине, попутно, в ходе "демонстрации", грубо нарушая правила дорожного движения. Он назвал RS6 "очень опасным автомобилем" и упомянул, что двигатель форсирован до 840 лошадиных сил — от 600 в базовом исполнении. Даже в стандартной модификации такое авто разгоняется до 100 километров в час за 3,6 секунды. В погоне за хайпомЭдварду Билу 25 лет. В Москву он приехал из Молдавии, пытался зарабатывать как актер. Например, снимался в популярной передаче "Час суда", выходившей на одном из федеральных телеканалов. В одном эпизоде сыграл роль вернувшегося из тюрьмы заключенного. Однако больших денег это не приносило, поэтому Бил решил создать собственное "телевидение", сделав ставку на скандальные пранки. Так, осенью 2018-го блогер повздорил с охранником в столичном торговом центре. Закончилось дракой — Бил эффектно нокаутировал оппонента ударом с разворота. Тот потерял сознание и долго не мог прийти в себя. Однако уголовное дело не возбудили, и комментаторы выразили сомнение в реалистичности "боя". Не исключено, что все это было фейком. Тем не менее контент пранкера пришелся по вкусу многим — у блога несколько миллионов подписчиков. Через пару месяцев, под Новый год, блогер устроил гонки по Третьему транспортному кольцу, а сам в костюме Деда Мороза сел в сани, привязанные к автомобилю тросом. Перфоманс прервали сотрудники ГИБДД. Затем Эдвард по привычному для себя сценарию приставал к охранникам различных магазинов, грубо провоцируя их на конфликт. Одни реагировали спокойно, другие отвечали агрессивно, но до реальных стычек не доходило. Получасовые "сюжеты" выходили примерно раз в месяц и набирали миллионы просмотров, десятки тысяч лайков, а также тысячи восторженных и гневных комментариев. На многих роликах невооруженным глазом видны грубые нарушения правил дорожного движения: игра в пейнтбол во время движения по МКАД, гонки на огромной скорости на Воробьевых горах. При этом автор ведет себя очень вальяжно и заявляет сотрудникам ГИБДД, что может решить любые проблемы. Четыре сотни нарушенийЛетом 2019-го общественники обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с письмом о том, что стремление к хайпу у некоторых блогеров давно вышло за пределы интернета и представляет реальную опасность. По их мнению, Эдвард Бил демонстрирует в своем видеоблоге "неуважение к общественным правилам и устоям, а также органам правопорядка".Как заявили в столичном дептрансе, с начала года водитель синей Audi RS6, регулярно появлявшейся в видеороликах Била, более 400 раз нарушил скоростной режим в Москве. При этом уведомления о штрафах не приходили, поскольку Audi — с подложными номерами.Недалеко от места сегодняшней аварии — на Смоленской площади — 8 июня 2020-го произошло другое громкое ДТП — с Михаилом Ефремовым. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов осужден на семь с половиной лет колонии и отбывает наказание.Устанавливать виновника нынешней аварии предстоит следователям. Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы семьи погибшего в ДТП с Ефремовым, сообщил СМИ, что и на этот раз готов оказать потерпевшим бесплатную юридическую помощь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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