https://ria.ru/20210401/dtp-1603801311.html

Опубликовано видео ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы

Опубликовано видео ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента крупного ДТП на Садовом кольце. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T15:04

2021-04-01T15:04

2021-04-01T16:47

массовое дтп на садовом кольце

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента крупного ДТП на Садовом кольце.На кадрах видно, как синий автомобиль выезжает на встречную полосу, врезаясь в черную машину. Следом сталкиваются еще три транспортных средства, на проезжей части поднимаются клубы пыли.Как сообщалось ранее, авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы, серьезно пострадала женщина-водитель, она находится в реанимации.Недалеко от места сегодняшней аварии — тоже на Смоленской площади — 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов получил 7,5 года колонии и уже отбывает наказание.

https://ria.ru/20210401/dtp-1603797527.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса 2021-04-01T15:04 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое дтп на садовом кольце, михаил ефремов, москва, происшествия