https://ria.ru/20210401/dtp-1603801311.html
Опубликовано видео ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы
Опубликовано видео ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы
Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента крупного ДТП на Садовом кольце. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:04
2021-04-01T15:04
2021-04-01T16:47
массовое дтп на садовом кольце
михаил ефремов
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента крупного ДТП на Садовом кольце.На кадрах видно, как синий автомобиль выезжает на встречную полосу, врезаясь в черную машину. Следом сталкиваются еще три транспортных средства, на проезжей части поднимаются клубы пыли.Как сообщалось ранее, авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы, серьезно пострадала женщина-водитель, она находится в реанимации.Недалеко от места сегодняшней аварии — тоже на Смоленской площади — 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов получил 7,5 года колонии и уже отбывает наказание.
https://ria.ru/20210401/dtp-1603797527.html
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Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса
Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса
2021-04-01T15:04
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РИА Новости
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массовое дтп на садовом кольце, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента крупного ДТП на Садовом кольце.
На кадрах видно, как синий автомобиль выезжает на встречную полосу, врезаясь в черную машину. Следом сталкиваются еще три транспортных средства, на проезжей части поднимаются клубы пыли.
Как сообщалось ранее, авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы, серьезно пострадала женщина-водитель, она находится в реанимации.
Недалеко от места сегодняшней аварии — тоже на Смоленской площади — 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов получил 7,5 года колонии и уже отбывает наказание.