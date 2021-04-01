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Опубликовано видео ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы
Опубликовано видео ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы
Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента крупного ДТП на Садовом кольце. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T15:04
2021-04-01T16:47
массовое дтп на садовом кольце
михаил ефремов
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента крупного ДТП на Садовом кольце.На кадрах видно, как синий автомобиль выезжает на встречную полосу, врезаясь в черную машину. Следом сталкиваются еще три транспортных средства, на проезжей части поднимаются клубы пыли.Как сообщалось ранее, авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы, серьезно пострадала женщина-водитель, она находится в реанимации.Недалеко от места сегодняшней аварии — тоже на Смоленской площади — 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов получил 7,5 года колонии и уже отбывает наказание.
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Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса
Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса
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массовое дтп на садовом кольце, михаил ефремов, москва, происшествия

Опубликовано видео ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы

15:04 01.04.2021 (обновлено: 16:47 01.04.2021)
 
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Департамент транспорта Москвы опубликовал видео момента крупного ДТП на Садовом кольце.
На кадрах видно, как синий автомобиль выезжает на встречную полосу, врезаясь в черную машину. Следом сталкиваются еще три транспортных средства, на проезжей части поднимаются клубы пыли.
Как сообщалось ранее, авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы, серьезно пострадала женщина-водитель, она находится в реанимации.
Недалеко от места сегодняшней аварии — тоже на Смоленской площади — 8 июня 2020 года произошло другое громкое ДТП, с Михаилом Ефремовым. Тогда пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherookee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Ефремов получил 7,5 года колонии и уже отбывает наказание.
ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 14:44
Виновник ДТП на Садовом кольце более 400 раз нарушал ПДД
 
Массовое ДТП на Садовом кольцеМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
 
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