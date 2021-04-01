https://ria.ru/20210401/dtp-1603795549.html

Дептранс попросит завести дело на виновника ДТП на Садовом кольце

Дептранс попросит завести дело на виновника ДТП на Садовом кольце

Департамент транспорта Москвы сообщил, что обратится в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против виновника ДТП на Садовом кольце. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T14:37

2021-04-01T14:37

2021-04-01T16:47

массовое дтп на садовом кольце

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы сообщил, что обратится в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело против виновника ДТП на Садовом кольце.Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце, серьезно пострадала женщина-водитель."Мы считаем, что виновник аварии должен быть арестован, и готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя. Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы", - сообщается в Telegram-канале дептранса.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса Момент ДТП на Садовом кольце. Кадры с камеры Дептранса 2021-04-01T14:37 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое дтп на садовом кольце, авто, москва, происшествия