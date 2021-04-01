https://ria.ru/20210401/dtp-1603785615.html

Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце женщина попала в реанимацию

Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце женщина попала в реанимацию

Дептранс Москвы уточнил, что пострадавшая в массовом ДТП на Садовом кольце находится в реанимации. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:46

2021-04-01T13:46

2021-04-01T22:18

массовое дтп на садовом кольце

департамент транспорта г. москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Дептранс Москвы уточнил, что пострадавшая в массовом ДТП на Садовом кольце находится в реанимации.Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце, серьезно пострадала женщина-водитель. Дептранс заявил, что она скончалась."В результате ДТП пострадала женщина, водитель Volkswagen — она в реанимации. Сейчас все детали уточняются. Скорые не могут проехать к Смоленской площади. Там скопилась огромная пробка", - сообщается в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20210401/dtp-1603783614.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое дтп на садовом кольце, департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия