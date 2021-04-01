https://ria.ru/20210401/dtp-1603783925.html
Служебный автомобиль Пескова попал в ДТП на Волгоградском проспекте
Служебный автомобиль Пескова попал в ДТП на Волгоградском проспекте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что он не пострадал в ДТП, в которое попал его рабочий автомобиль, его в машине не было. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:40
2021-04-01T13:40
2021-04-01T18:27
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что он не пострадал в ДТП, в которое попал его рабочий автомобиль, его в машине не было.Ранее издание РБК сообщило, что в среду днем машина Genesis, закрепленная за Песковым, попала в ДТП в районе Волгоградского проспекта."Меня в ней не было. Все нормально", - сказал Песков.Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова рассказала РИА Новости, что водитель автомобиля также не пострадал, урон нанесен самой машине. "Сейчас выясняются причины произошедшего", - добавила она.
https://ria.ru/20210401/dtp-1603773181.html
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