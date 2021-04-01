Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/dtp-1603783925.html
Служебный автомобиль Пескова попал в ДТП на Волгоградском проспекте
Служебный автомобиль Пескова попал в ДТП на Волгоградском проспекте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что он не пострадал в ДТП, в которое попал его рабочий автомобиль, его в машине не было. РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T13:40
2021-04-01T18:27
авто
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151230/60/1512306075_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_7280d22650093f19cf8b3d2ce0d63e78.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что он не пострадал в ДТП, в которое попал его рабочий автомобиль, его в машине не было.Ранее издание РБК сообщило, что в среду днем машина Genesis, закрепленная за Песковым, попала в ДТП в районе Волгоградского проспекта."Меня в ней не было. Все нормально", - сказал Песков.Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова рассказала РИА Новости, что водитель автомобиля также не пострадал, урон нанесен самой машине. "Сейчас выясняются причины произошедшего", - добавила она.
https://ria.ru/20210401/dtp-1603773181.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151230/60/1512306075_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b14fe44e32968d2f2d82f5034a733e6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, москва, происшествия

Служебный автомобиль Пескова попал в ДТП на Волгоградском проспекте

13:40 01.04.2021 (обновлено: 18:27 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что он не пострадал в ДТП, в которое попал его рабочий автомобиль, его в машине не было.
Ранее издание РБК сообщило, что в среду днем машина Genesis, закрепленная за Песковым, попала в ДТП в районе Волгоградского проспекта.
"Меня в ней не было. Все нормально", - сказал Песков.
Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова рассказала РИА Новости, что водитель автомобиля также не пострадал, урон нанесен самой машине. "Сейчас выясняются причины произошедшего", - добавила она.
Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
12:46
На Садовом кольце столкнулись пять автомобилей
 
АвтоМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
00:54Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу
Лента новостейМолния