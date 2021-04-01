https://ria.ru/20210401/dtp-1603783925.html

Служебный автомобиль Пескова попал в ДТП на Волгоградском проспекте

Служебный автомобиль Пескова попал в ДТП на Волгоградском проспекте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что он не пострадал в ДТП, в которое попал его рабочий автомобиль, его в машине не было. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T13:40

2021-04-01T13:40

2021-04-01T18:27

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что он не пострадал в ДТП, в которое попал его рабочий автомобиль, его в машине не было.Ранее издание РБК сообщило, что в среду днем машина Genesis, закрепленная за Песковым, попала в ДТП в районе Волгоградского проспекта."Меня в ней не было. Все нормально", - сказал Песков.Пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова рассказала РИА Новости, что водитель автомобиля также не пострадал, урон нанесен самой машине. "Сейчас выясняются причины произошедшего", - добавила она.

https://ria.ru/20210401/dtp-1603773181.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия