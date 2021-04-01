https://ria.ru/20210401/dtp-1603783614.html

В ДТП на Садовом попала машина блогера Эдварда Била

В ДТП на Садовом попала машина блогера Эдварда Била

Блогер Эдвард Бил рассказал, что в момент аварии, произошедшей на Садовом кольце в Москве, за рулем его спорткара Audi RS 6 Avant был его друг, сам он только... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-01T13:34

2021-04-01T13:34

2021-04-02T00:28

эдвард бил (блогер)

массовое дтп на садовом кольце

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил рассказал, что в момент аварии, произошедшей на Садовом кольце в Москве, за рулем его спорткара Audi RS 6 Avant был его друг, сам он только приехал на место ДТП, чтобы разобраться в случившемся.Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце в Москве, серьезно пострадала женщина-водитель. По данным ГАИ, ДТП спровоцировала вылетевшая на встречную полосу движения машина."Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он (друг - ред.)", - сказал Бил журналистам.Кроме того, очевидец рассказал, что пострадавший был один - в чёрной машине, спасатели извлекали его около часа.

https://ria.ru/20210401/dtp-1603773181.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей 2021-04-01T13:34 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия