https://ria.ru/20210401/dtp-1603783614.html
В ДТП на Садовом попала машина блогера Эдварда Била
В ДТП на Садовом попала машина блогера Эдварда Била
Блогер Эдвард Бил рассказал, что в момент аварии, произошедшей на Садовом кольце в Москве, за рулем его спорткара Audi RS 6 Avant был его друг, сам он только... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T13:34
2021-04-01T13:34
2021-04-02T00:28
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил рассказал, что в момент аварии, произошедшей на Садовом кольце в Москве, за рулем его спорткара Audi RS 6 Avant был его друг, сам он только приехал на место ДТП, чтобы разобраться в случившемся.Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце в Москве, серьезно пострадала женщина-водитель. По данным ГАИ, ДТП спровоцировала вылетевшая на встречную полосу движения машина."Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он (друг - ред.)", - сказал Бил журналистам.Кроме того, очевидец рассказал, что пострадавший был один - в чёрной машине, спасатели извлекали его около часа.
https://ria.ru/20210401/dtp-1603773181.html
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Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
2021-04-01T13:34
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РИА Новости
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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Блогер Эдвард Бил рассказал, что в момент аварии, произошедшей на Садовом кольце в Москве
, за рулем его спорткара Audi RS 6 Avant был его друг, сам он только приехал на место ДТП, чтобы разобраться в случившемся.
Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце в Москве, серьезно пострадала женщина-водитель. По данным ГАИ, ДТП спровоцировала вылетевшая на встречную полосу движения машина.
"Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он (друг - ред.)", - сказал Бил журналистам.
Кроме того, очевидец рассказал, что пострадавший был один - в чёрной машине, спасатели извлекали его около часа.