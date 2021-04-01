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В ДТП на Садовом попала машина блогера Эдварда Била
В ДТП на Садовом попала машина блогера Эдварда Била
Блогер Эдвард Бил рассказал, что в момент аварии, произошедшей на Садовом кольце в Москве, за рулем его спорткара Audi RS 6 Avant был его друг, сам он только... РИА Новости, 02.04.2021
2021-04-01T13:34
2021-04-02T00:28
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил рассказал, что в момент аварии, произошедшей на Садовом кольце в Москве, за рулем его спорткара Audi RS 6 Avant был его друг, сам он только приехал на место ДТП, чтобы разобраться в случившемся.Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце в Москве, серьезно пострадала женщина-водитель. По данным ГАИ, ДТП спровоцировала вылетевшая на встречную полосу движения машина."Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он (друг - ред.)", - сказал Бил журналистам.Кроме того, очевидец рассказал, что пострадавший был один - в чёрной машине, спасатели извлекали его около часа.
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РИА Новости
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Кадры ДТП на Садовом кольце, где столкнулись пять автомобилей
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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия

В ДТП на Садовом попала машина блогера Эдварда Била

13:34 01.04.2021 (обновлено: 00:28 02.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповСотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве
Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Блогер Эдвард Бил рассказал, что в момент аварии, произошедшей на Садовом кольце в Москве, за рулем его спорткара Audi RS 6 Avant был его друг, сам он только приехал на место ДТП, чтобы разобраться в случившемся.
Ранее сообщалось, что авария с участием пяти машин произошла напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце в Москве, серьезно пострадала женщина-водитель. По данным ГАИ, ДТП спровоцировала вылетевшая на встречную полосу движения машина.
Сотрудники ДПС на месте ДТП на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
Вчера, 12:46
На Садовом кольце столкнулись пять автомобилей
"Вы меня снимаете, как будто я за рулем был. Я только что подъехал... Моя машина, я дал ее другу, она случайно попала в аварию. Я не знаю, что произошло... Я не знаю, где он (друг - ред.)", - сказал Бил журналистам.
Кроме того, очевидец рассказал, что пострадавший был один - в чёрной машине, спасатели извлекали его около часа.
 
Эдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеМоскваПроисшествия
 
 
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