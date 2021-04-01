https://ria.ru/20210401/dtp-1603739827.html

Названа причина ДТП с автобусом в Туле

Названа причина ДТП с автобусом в Туле

Попавший в ДТП в Туле автобус перевозил сотрудников Тульской областной психиатрической больницы №2, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T09:53

2021-04-01T09:53

2021-04-01T10:11

тула

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Попавший в ДТП в Туле автобус перевозил сотрудников Тульской областной психиатрической больницы №2, сообщила прокуратура региона.Представитель УМВД рассказал РИА Новости, что столкнулись автобус ПАЗ и две легковушки - SsangYong и Hyundai. По словам собеседника, автобус не рейсовый и не городской, возможно, занимался частным извозом, это предстоит уточнить. В экстренных службах сообщили РИА Новости о 14 пострадавших. По данным прокуратуры, пострадали 9 человек. Водителя автобуса с признаками инсульта отвезли в больницу.Прокуратура Тульской области организовала проверку в связи с ДТП."Сегодня, 1 апреля 2021 года, на ул. Путейской произошло столкновение автобуса марки ПАЗ, принадлежащего ГУЗ "Тульская областная психиатрическая больница № 2", и двух легковых автомобилей. Автобус перевозил сотрудников медицинского учреждения", - говорится в сообщении.По предварительной информации, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями, а после наехал на препятствие, информирует прокуратура. В результате происшествия девять человек получили различные травмы.Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Тульской области, региональные следователи также проводят проверку по факту ДТП с автобусом."По результатам проверки будет принято процессуальное решение на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210330/dtp-1603387785.html

тула

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тула, происшествия