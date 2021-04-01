Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210401/donbass-1603820405.html
В ДНР заявили о размещении тяжелого вооружения силовиков в Донбассе
В ДНР заявили о размещении тяжелого вооружения силовиков в Донбассе
Украинские силовики разместили танки и гаубицы в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявил в четверг журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:21
2021-04-01T16:21
эдуард басурин
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912868_0:101:1944:1195_1920x0_80_0_0_5bbc1da50af1de38249875621f1542a5.jpg
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки и гаубицы в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.По его словам, в частности, вблизи частного дома в подконтрольной Киеву Новооленовке выявлены две самоходные гаубицы, восемь танков - на территории промышленного объекта в Константиновке, в лесополосе на западной окраине населенного пункта Тимофеевка – пять танков и зенитно-ракетный комплекс.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912868_108:0:1836:1296_1920x0_80_0_0_7206b693acfefc32e47614dc7a158ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о размещении тяжелого вооружения силовиков в Донбассе

16:21 01.04.2021
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки и гаубицы в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.
По его словам, в частности, вблизи частного дома в подконтрольной Киеву Новооленовке выявлены две самоходные гаубицы, восемь танков - на территории промышленного объекта в Константиновке, в лесополосе на западной окраине населенного пункта Тимофеевка – пять танков и зенитно-ракетный комплекс.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 19:48
В Раде объяснили, почему НАТО не станет воевать в Донбассе за Украину
 
Эдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:12Британцы оценили десять "перехватов" российских самолетов силами НАТО
04:10Диетолог объяснил, кому легче похудеть
03:18Эксперт рассказал, какие приложения помогут заработать в интернете
03:14Ученый рассказал о перспективах лазерного оружия
03:11Диетолог рассказала о вреде подсчета и дефицита калорий в рационе
03:09НАСА подтвердило запуск следующего российского модуля на МКС в июле
03:08Ритейлеры предупредили о росте цен на ноутбуки
03:04Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
02:49Италия нашла картину Пуссена, отобранную нацистами у евреев в 1944 году
02:34На Украине обвинили Россию в "краже" Гоголя
02:16Специалист назвал случаи, когда опасно пользоваться смартфоном
02:08Россиянам рассказали, как хакеры обходят защиту смартфонов
01:54В США приостановили продажу "сатанинских кроссовок"
01:46Давидыч рассказал, как предостерегал блогера Била перед крупным ДТП
01:33СМИ: неизвестный с коктейлем Молотова хотел попасть в резиденцию Макрона
01:16Аналитик посоветовал не менять рубли на доллары
01:11Источник: утвержден окончательный облик нового "стелс"-бомбардировщика
01:07Стало известно, на что указывает головная боль
00:59Украине не нужен "символический" звонок Байдена, заявили в Киеве
00:54Депутат Рады: с позицией как у Байдена нельзя вести диалог по Донбассу
Лента новостейМолния