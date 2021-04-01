https://ria.ru/20210401/donbass-1603820405.html

В ДНР заявили о размещении тяжелого вооружения силовиков в Донбассе

В ДНР заявили о размещении тяжелого вооружения силовиков в Донбассе

Украинские силовики разместили танки и гаубицы в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявил в четверг журналистам заместитель начальника... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:21

2021-04-01T16:21

2021-04-01T16:21

эдуард басурин

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки и гаубицы в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Выявлено размещение военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.По его словам, в частности, вблизи частного дома в подконтрольной Киеву Новооленовке выявлены две самоходные гаубицы, восемь танков - на территории промышленного объекта в Константиновке, в лесополосе на западной окраине населенного пункта Тимофеевка – пять танков и зенитно-ракетный комплекс.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире