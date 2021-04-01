https://ria.ru/20210401/donbass-1603724930.html
Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предрек скорую потерю Киевом Донбасса, пресс-релиз выступления доступен на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T04:32
2021-04-01T04:32
2021-04-01T04:32
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
вооруженный конфликт на востоке украины
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
минск
республика крым
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На Украине предрекли безвозвратную потерю Донбасса
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предрек скорую потерю Киевом Донбасса, пресс-релиз выступления доступен на сайте партии.Политик отметил, что нынешним украинским властям "очень удобно" списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны. Поэтому Киев не будет выполнять Минские соглашения, считает политик.Парламентарий выразил уверенность, что при таком отношении официального Киева в Донбассе "не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной, – Украине".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html
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