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Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предрек скорую потерю Киевом Донбасса, пресс-релиз выступления доступен на... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T04:32
2021-04-01T04:32
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
вооруженный конфликт на востоке украины
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
минск
республика крым
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На Украине предрекли безвозвратную потерю Донбасса
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предрек скорую потерю Киевом Донбасса, пресс-релиз выступления доступен на сайте партии.Политик отметил, что нынешним украинским властям "очень удобно" списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны. Поэтому Киев не будет выполнять Минские соглашения, считает политик.Парламентарий выразил уверенность, что при таком отношении официального Киева в Донбассе "не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной, – Украине".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html
донбасс
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, вооруженный конфликт на востоке украины, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, минск, республика крым, оон, украина, в мире

Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины

04:32 01.04.2021
 
© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предрек скорую потерю Киевом Донбасса, пресс-релиз выступления доступен на сайте партии.
Политик отметил, что нынешним украинским властям "очень удобно" списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны. Поэтому Киев не будет выполнять Минские соглашения, считает политик.
"По ту сторону линии разграничения с каждым днём всё меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека. Уже никто не верит ни власти, ни в будущее", – сказал Кива.
Парламентарий выразил уверенность, что при таком отношении официального Киева в Донбассе "не останется украинцев, готовых отдать жизни своих детей стране, которую они считали своей Родиной, – Украине".
"В Крыму таких людей уже нет. И, если действия власти не изменятся, то похоже, что уже очень скоро мы безвозвратно потеряем и Донбасс", – заключил политик.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили независимость после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Оппозиционная платформа - За жизньИлья КиваВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныМинскРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
 
 
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