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Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
Валюту обменивать безопаснее в кассах банка, чтобы не стать, как минимум, жертвой фальшивомонетчиков, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T03:13
2021-04-01T03:13
дмитрий ферапонтов
россия
федеральная резервная система сша
синергия
сша
общество
экономика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Валюту обменивать безопаснее в кассах банка, чтобы не стать, как минимум, жертвой фальшивомонетчиков, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Он советует обращать внимание на элементы, защищающие от подделок – микропечать, защитные нити, а также изображение самих банкнот на сайте ФРС США. По словам финансиста, важно знать, купюры какого номинала находятся сейчас в обращении, а также быть внимательным к степени износа купюры. Он также советует не обменивать средства на купюры с высоким номиналом, чтобы не "светить" крупными деньгами. "Однако если обменная операция происходит с целью "положить под подушку", то номинал не играет особой роли. Но в этом случае удобнее воспользоваться дистанционными услугами, например, через мобильный банк", — рекомендует Ферапонтов.
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дмитрий ферапонтов, россия, федеральная резервная система сша, синергия, сша, общество, экономика

Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно

03:13 01.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Валюту обменивать безопаснее в кассах банка, чтобы не стать, как минимум, жертвой фальшивомонетчиков, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
"Правила обмена и проверки на платежеспособность, оригинальность банкнот в принципе одинаковые как для долларов, так и для рублей, евро, юаней и других валют. Наиболее удобный способ – безналичная конвертация валюты, ведь он позволяет не зависеть от времени работы банка и не посещать офис кредитной организации для совершения операции", — поделился эксперт.
Он советует обращать внимание на элементы, защищающие от подделок – микропечать, защитные нити, а также изображение самих банкнот на сайте ФРС США.
По словам финансиста, важно знать, купюры какого номинала находятся сейчас в обращении, а также быть внимательным к степени износа купюры. Он также советует не обменивать средства на купюры с высоким номиналом, чтобы не "светить" крупными деньгами.
"Однако если обменная операция происходит с целью "положить под подушку", то номинал не играет особой роли. Но в этом случае удобнее воспользоваться дистанционными услугами, например, через мобильный банк", — рекомендует Ферапонтов.
Стенд с декоративными купюрами на выставке - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Дмитрий ФерапонтовРоссияФедеральная резервная система СШАСинергияСШАОбществоЭкономика
 
 
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