https://ria.ru/20210401/dollary-1603719967.html

Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно

Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно

Валюту обменивать безопаснее в кассах банка, чтобы не стать, как минимум, жертвой фальшивомонетчиков, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T03:13

2021-04-01T03:13

2021-04-01T03:13

дмитрий ферапонтов

россия

федеральная резервная система сша

синергия

сша

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_18971c699fcac4941590c90462501862.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Валюту обменивать безопаснее в кассах банка, чтобы не стать, как минимум, жертвой фальшивомонетчиков, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Он советует обращать внимание на элементы, защищающие от подделок – микропечать, защитные нити, а также изображение самих банкнот на сайте ФРС США. По словам финансиста, важно знать, купюры какого номинала находятся сейчас в обращении, а также быть внимательным к степени износа купюры. Он также советует не обменивать средства на купюры с высоким номиналом, чтобы не "светить" крупными деньгами. "Однако если обменная операция происходит с целью "положить под подушку", то номинал не играет особой роли. Но в этом случае удобнее воспользоваться дистанционными услугами, например, через мобильный банк", — рекомендует Ферапонтов.

https://ria.ru/20210331/dengi-1603564481.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий ферапонтов, россия, федеральная резервная система сша, синергия, сша, общество, экономика