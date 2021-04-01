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Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
Валюту обменивать безопаснее в кассах банка, чтобы не стать, как минимум, жертвой фальшивомонетчиков, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T03:13
2021-04-01T03:13
2021-04-01T03:13
дмитрий ферапонтов
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федеральная резервная система сша
синергия
сша
общество
экономика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Валюту обменивать безопаснее в кассах банка, чтобы не стать, как минимум, жертвой фальшивомонетчиков, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Он советует обращать внимание на элементы, защищающие от подделок – микропечать, защитные нити, а также изображение самих банкнот на сайте ФРС США. По словам финансиста, важно знать, купюры какого номинала находятся сейчас в обращении, а также быть внимательным к степени износа купюры. Он также советует не обменивать средства на купюры с высоким номиналом, чтобы не "светить" крупными деньгами. "Однако если обменная операция происходит с целью "положить под подушку", то номинал не играет особой роли. Но в этом случае удобнее воспользоваться дистанционными услугами, например, через мобильный банк", — рекомендует Ферапонтов.
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дмитрий ферапонтов, россия, федеральная резервная система сша, синергия, сша, общество, экономика