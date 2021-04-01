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В МИД прокомментировали доклад Госдепа о правах человека
В МИД прокомментировали доклад Госдепа о правах человека
Доклад госдепа США о ситуации с правами человека в мире пустой, посвященная России часть пропитана двойными стандартами, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T16:15
2021-04-01T16:17
мария захарова
министерство обороны сша
государственный департамент сша
сша
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Доклад госдепа США о ситуации с правами человека в мире пустой, посвященная России часть пропитана двойными стандартами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Беглый просмотр достаточно объемного, но по большому счету пустого документа и непосредственно той части, которая посвящена России, оставляет стойкого ощущения дежавю. Текст, это так всегда бывает из года в год, пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах, которые весьма цинично разделены на хорошие и плохие, в зависимости от того, следуют ли они стратегическим установкам Соединенных Штатов или имеют некое свое представление о том, как им жить и развиваться", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Считаю, что в первую очередь нужно заняться своими собственными государственными ведомствами в Соединенных Штатах Америки. Пентагон, другие силовые структуры, чего они только по миру не творят, что приводит не к единичным случаям нарушений прав человека, а к глобальным", - добавила представитель МИД.Во вторник госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. В этом году критика госдепартамента уместилась на 100 c лишним страницах, а простое перечисление претензий к России заняло более страницы. В частности, госдеп заявляет, что российские граждане "не могут сменить свое правительство мирным путем через свободные и честные выборы" и сильно ограничены в политических правах.Госдепартамент утверждает, что в России преследуется инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня. Кроме того, госдеп критикует антиэкстремистские законы и закон об иностранных агентах, которым он приписывает подавление свободы слова.
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мария захарова, министерство обороны сша, государственный департамент сша, сша, в мире

В МИД прокомментировали доклад Госдепа о правах человека

16:15 01.04.2021 (обновлено: 16:17 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Доклад госдепа США о ситуации с правами человека в мире пустой, посвященная России часть пропитана двойными стандартами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Беглый просмотр достаточно объемного, но по большому счету пустого документа и непосредственно той части, которая посвящена России, оставляет стойкого ощущения дежавю. Текст, это так всегда бывает из года в год, пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах, которые весьма цинично разделены на хорошие и плохие, в зависимости от того, следуют ли они стратегическим установкам Соединенных Штатов или имеют некое свое представление о том, как им жить и развиваться", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:23
В Кремле прокомментировали доклад госдепа по правам человека
"Считаю, что в первую очередь нужно заняться своими собственными государственными ведомствами в Соединенных Штатах Америки. Пентагон, другие силовые структуры, чего они только по миру не творят, что приводит не к единичным случаям нарушений прав человека, а к глобальным", - добавила представитель МИД.
Во вторник госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. В этом году критика госдепартамента уместилась на 100 c лишним страницах, а простое перечисление претензий к России заняло более страницы. В частности, госдеп заявляет, что российские граждане "не могут сменить свое правительство мирным путем через свободные и честные выборы" и сильно ограничены в политических правах.
Госдепартамент утверждает, что в России преследуется инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня. Кроме того, госдеп критикует антиэкстремистские законы и закон об иностранных агентах, которым он приписывает подавление свободы слова.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:17
Главы МИД стран ЕС намерены расширить список санкций за права человека
 
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