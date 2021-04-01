https://ria.ru/20210401/doklad-1603818597.html

В МИД прокомментировали доклад Госдепа о правах человека

В МИД прокомментировали доклад Госдепа о правах человека

Доклад госдепа США о ситуации с правами человека в мире пустой, посвященная России часть пропитана двойными стандартами, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T16:15

2021-04-01T16:15

2021-04-01T16:17

мария захарова

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Доклад госдепа США о ситуации с правами человека в мире пустой, посвященная России часть пропитана двойными стандартами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Беглый просмотр достаточно объемного, но по большому счету пустого документа и непосредственно той части, которая посвящена России, оставляет стойкого ощущения дежавю. Текст, это так всегда бывает из года в год, пропитан двойными стандартами в плане оценки положения с правами человека в различных государствах, которые весьма цинично разделены на хорошие и плохие, в зависимости от того, следуют ли они стратегическим установкам Соединенных Штатов или имеют некое свое представление о том, как им жить и развиваться", - сказала Захарова на брифинге в четверг."Считаю, что в первую очередь нужно заняться своими собственными государственными ведомствами в Соединенных Штатах Америки. Пентагон, другие силовые структуры, чего они только по миру не творят, что приводит не к единичным случаям нарушений прав человека, а к глобальным", - добавила представитель МИД.Во вторник госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. В этом году критика госдепартамента уместилась на 100 c лишним страницах, а простое перечисление претензий к России заняло более страницы. В частности, госдеп заявляет, что российские граждане "не могут сменить свое правительство мирным путем через свободные и честные выборы" и сильно ограничены в политических правах.Госдепартамент утверждает, что в России преследуется инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня. Кроме того, госдеп критикует антиэкстремистские законы и закон об иностранных агентах, которым он приписывает подавление свободы слова.

https://ria.ru/20210331/doklad-1603613181.html

https://ria.ru/20210322/sanktsii-1602286329.html

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мария захарова, министерство обороны сша, государственный департамент сша, сша, в мире