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https://ria.ru/20210401/dipmissii-1603877896.html
США надеются вновь открыть свои дипмиссии по всей России
США надеются вновь открыть свои дипмиссии по всей России
Соединенные Штаты надеются, что однажды им удастся возобновить полную работу американских дипмиссий по всей России, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T22:07
2021-04-01T22:07
россия
джозеф "бо" байден
нед прайс
государственный департамент сша
сергей рябков
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты надеются, что однажды им удастся возобновить полную работу американских дипмиссий по всей России, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."В силу наших тесных связей с российским народом мы надеемся, что однажды сможем вновь открыть дипломатические миссии по всей России. Однако сейчас предсказать такую возможность сложно", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Ранее посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что работа генконсульства США в Екатеринбурге будет продолжена, но с 1 апреля визы выдаваться не будут.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва готова сотрудничать с администрацией президента США Джозефа Байдена по решению проблемы работы дипломатических представительств, идет проработка консультаций. Он напоминал, что Москва уже давно предлагала Вашингтону заняться нормализацией условий функционирования загранпредставительств, но не в одностороннем порядке, США должны проделать свою часть работы, но они не хотят этим заниматься "по мотивам, не относящимся к деятельности дипломатов и консульских сотрудников".В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт.
https://ria.ru/20210401/maniya-1603822185.html
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россия
москва
вашингтон (город)
сша
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россия, джозеф "бо" байден, нед прайс, государственный департамент сша, сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, в мире

США надеются вновь открыть свои дипмиссии по всей России

22:07 01.04.2021
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты надеются, что однажды им удастся возобновить полную работу американских дипмиссий по всей России, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"В силу наших тесных связей с российским народом мы надеемся, что однажды сможем вновь открыть дипломатические миссии по всей России. Однако сейчас предсказать такую возможность сложно", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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Ранее посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что работа генконсульства США в Екатеринбурге будет продолжена, но с 1 апреля визы выдаваться не будут.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва готова сотрудничать с администрацией президента США Джозефа Байдена по решению проблемы работы дипломатических представительств, идет проработка консультаций. Он напоминал, что Москва уже давно предлагала Вашингтону заняться нормализацией условий функционирования загранпредставительств, но не в одностороннем порядке, США должны проделать свою часть работы, но они не хотят этим заниматься "по мотивам, не относящимся к деятельности дипломатов и консульских сотрудников".
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
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РоссияДжозеф "Бо" БайденНед ПрайсГосударственный департамент СШАСергей РябковМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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