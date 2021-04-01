США надеются вновь открыть свои дипмиссии по всей России
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты надеются, что однажды им удастся возобновить полную работу американских дипмиссий по всей России, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"В силу наших тесных связей с российским народом мы надеемся, что однажды сможем вновь открыть дипломатические миссии по всей России. Однако сейчас предсказать такую возможность сложно", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
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Ранее посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что работа генконсульства США в Екатеринбурге будет продолжена, но с 1 апреля визы выдаваться не будут.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва готова сотрудничать с администрацией президента США Джозефа Байдена по решению проблемы работы дипломатических представительств, идет проработка консультаций. Он напоминал, что Москва уже давно предлагала Вашингтону заняться нормализацией условий функционирования загранпредставительств, но не в одностороннем порядке, США должны проделать свою часть работы, но они не хотят этим заниматься "по мотивам, не относящимся к деятельности дипломатов и консульских сотрудников".
В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Потом США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Доступ в генконсульства для российских дипломатов закрыт.